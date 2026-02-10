El Debate

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

El mandatario capitalino destacó algunos de los acuerdos que su administración ha logrado con el Gobierno.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
10 de febrero de 2026, 12:49 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Desde que inició su Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha tenido grandes diferencias con alcaldes y gobernadores de todo el país, lo que incluso desató fuertes polémicas a lo largo de estos más de tres años.

YouTube video uOjwL-DXzjc thumbnail

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, es uno de los mandatarios que ha protagonizado discusiones con el jefe de Estado por cuenta de varios aspectos en los que no concuerdan, aunque, pese a esto, han logrado llegar a algunos acuerdos.

El burgomaestre habló en El Debate de SEMANA y se refirió a lo que ha sido su relación con Petro y las diferencias que mantienen, pero también de lo que han podido concertar. De entrada, puso sobre la mesa el tema del metro.

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

A él le duele, y lo digo así, tener que dar la plata para el Metro de Bogotá, pero le toca porque ese proyecto va bien y lo vamos a entregar, ya está en el 72 % de avance”, manifestó.

El Debate

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

Semana TV

¿Por qué delincuentes capturados en Bogotá están siendo dejados en libertad?

El Debate

¿Y si Paloma Valencia no pasa a segunda vuelta? Gabriel Vallejo avisa a quién le votará el Centro Democrático

El Debate

¿Uribe, capturado en plena contienda electoral? “Puede estar cocinándose”

El Debate

Gabriel Vallejo dejó claro si José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal siguen siendo del Centro Democrático: “En mi opinión”

Semana TV

Elecciones 2026: ¿cómo va la carrera de Paloma Valencia a la Presidencia?

El Debate

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: “Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones”

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Bogotá

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Bogotá

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerle tatequieto a los delincuentes: “porque no pasa nada”

Galán dejó en claro que mantiene grandes diferencias con el primer mandatario, pero remarcó que siempre ha intentado tener una buena relación con él y alcanzar puntos en común.

En ese sentido, destacó que desde el Gobierno se le ha dado dinero a Bogotá para tener flotas de buses eléctricas. “A mí me dijeron que era muy ingenuo pensar eso, pero lo logramos”, manifestó.

Estos buses, según lo que se logró, empezarán a rodar en la capital del país entre este año y el próximo, algo que se concretó gracias al apoyo del Ejecutivo.

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Esteban Vega

El alcalde también mencionó que cuando llegó encontró que el diseño de las fachadas de las estaciones del Metro era muy “precario”, por lo que de la mano con el Gobierno lograron hacer el cambio y conseguir el dinero restante. “El presidente incluso dio algunas ideas de lo que se puede hacer en parte de la zona histórica”, señaló.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

“En medio de las diferencias, hemos logrado llegar a acuerdos. Yo le dije al presidente el día que nos vimos en el San Juan de Dios. ‘Seguirán las diferencias, pero sería una irresponsabilidad de parte mía no llegar a acuerdos cuando está la posibilidad de hacerlo’”, contó.

Pese a esto, reiteró que hay “diferencias profundas”, como, por ejemplo, la política de seguridad que, desde el punto de vista de Galán, no fue beneficiosa para los colombianos. “Eso es nefasto y ha afectado a Bogotá”, dijo.

No es que me guste o no me guste, es que no funcionó y vemos que es un fortalecimiento de los aparatos criminales en Colombia, lo que termina afectando a las ciudades, porque en la dinámica de mercados ilegales, como, por ejemplo, las drogas y las armas, la red criminal es la que alimenta a las ciudades”, dijo.

Otra gran diferencia que ha existido, de acuerdo con él, es que, mientras que el alcalde ve como algo positivo trabajar de la mano con el sector privado, esto no funciona de la mejor manera para Petro.

“Entonces hay profundas diferencias con el Gobierno en varios frentes, pero aun con esto yo creo que sería irresponsable no buscar acuerdos cuando se pueda llegar a eso”, añadió.

Más de El Debate

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

¿Por qué delincuentes capturados en Bogotá están siendo dejados en libertad?

¿Por qué delincuentes capturados en Bogotá están siendo dejados en libertad?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

¿Y si Paloma Valencia no pasa a segunda vuelta? Gabriel Vallejo avisa a quién le votará el Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que pretenden iniciar un nuevo proceso judicial en su contra.

¿Uribe, capturado en plena contienda electoral? “Puede estar cocinándose”

De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie, Gabriel Vallejo y María Fernanda Cabal.

Gabriel Vallejo dejó claro si José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal siguen siendo del Centro Democrático: “En mi opinión”

Elecciones 2026: ¿cómo va la carrera de Paloma Valencia a la Presidencia?

Elecciones 2026: ¿cómo va la carrera de Paloma Valencia a la Presidencia?

gustavo bolívar Director del DPS

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: “Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones”

De izquierda a derecha: Roy Barreras y Sergio Fajardo, aspirantes presidenciales, y Gustavo Bolívar, exsenador

¿Cuánto cobran los asesores de Roy Barreras y Sergio Fajardo? Gustavo Bolívar habla de “billete grande” y revela montos tras hacer “cotizaciones”

Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, congresistas

Gustavo Bolívar saca a la luz la “estrategia desleal” de Roy Barreras para mostrar más votos que Iván Cepeda

Noticias Destacadas