Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

La delincuencia en Bogotá y otras regiones del país tiene preocupados a los ciudadanos. En medio de ese complicado panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al plan que piensa impulsar de la mano de otros mandatarios.

El alcalde de Bogotá se mostró preocupado, y a la vez decepcionado, por el hecho de que un gran número de delincuentes que son capturados en flagrancia, luego son dejados en libertad por decisión de un juez.

Es por esto que en El Debate de SEMANA, el alcalde Galán planteó que se impulse en el Congreso de la República una reforma en la ley, de modo que los delincuentes, muchos reincidentes, no terminen libres, aun cuando fueron capturados cometiendo el delito.

“Yo creo que aquí el problema principal no es un tema de decisiones equivocadas de los jueces necesariamente, sino que creo que la ley, el Código Penal, establece unos elementos que deben ser tenidos en cuenta por el juez, que los llevan a veces a una discrecionalidad, a veces a tomar ciertas decisiones que uno, la verdad, no comprende”, dijo Galán.

En tal sentido, Galán dijo que el objetivo es impulsar en el Congreso, de la mano de algunos congresistas, un ajuste al Código Penal, de modo que los delincuentes no se sigan saliendo con las suyas, amparados en la ley.

En El Debate, Galán explicó que entre los objetivos de un ajuste al Código Penal está el que un delincuente que haya sido capturado en flagrancia no quede en libertad porque no tenía antecedentes.

“Nosotros creemos que hay que hacer unos cambios en el Código Penal para garantizar que tengan mejores herramientas los jueces. Que la Fiscalía también tenga mejores herramientas y que se valore que, cuando hay violencia, no debería haber probabilidades de que esa persona que puso en peligro la vida del otro pueda salir libre; tiene que quedar detenido. No puede haber hechos de que es que ‘no tiene antecedentes, es que de pronto no va a ser una obstrucción para la justicia en el proceso, o eventualmente no consideramos que sea un peligro para la justicia’”, resaltó el alcalde sobre su iniciativa.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: Esteban Vega

De tal modo, se busca que alcaldes de otras ciudades, de Asocapitales, por ejemplo, junto a algunos congresistas, presenten al Congreso de la República dicha iniciativa.

“Nosotros estamos trabajando para que la gente denuncie, estamos trabajando para que cada vez tengan mejores herramientas la Policía, gracias a las denuncias, para llegar a los delincuentes. Pero el solo hecho de que suelten unos personajes peligrosos, pues nos afecta todo el sistema y, pues, genera una sensación de impunidad que lleva a que los delincuentes digan ‘yo puedo hacer lo que quiera’“, señaló Galán.

El alcalde Carlos Fernando Galán en El Debate, este martes 10 de febrero. Foto: Esteban Vega

Y aseveró en El Debate: “De arranque, el que comete un delito debería tener una sanción efectiva que disuada la comisión de otro delito o, de lo contrario, si no hay sanción ante un delito, pues eventualmente eso genera ese círculo vicioso de que cada vez [el delincuente] pueda cometer uno más grave, porque no pasa nada”.