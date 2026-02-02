Bogotá

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Según explicó, las autoridades los ubicaron antes de que cometieran un nuevo delito, les realizaron un registro y hallaron armas de fuego cargadas.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 1:31 a. m.
Secretario de Seguridad, César Restrepo; alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y el comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho
Secretario de Seguridad, César Restrepo; alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y el comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó las limitaciones del sistema judicial tras la liberación de varios hombres señalados de cometer fleteos en la ciudad, pese a haber sido capturados con armas de fuego y vinculados a múltiples hechos delictivos.

En un video publicado en su cuenta de X, el mandatario relató un caso ocurrido en enero, cuando un grupo de presuntos delincuentes fue identificado por la Policía como responsable de, al menos, cuatro robos violentos bajo la modalidad de fleteo.

Fleteo en el sur de Bogotá
Fleteo en el sur de Bogotá Foto: Pantallazo de video

Los hombres fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías, quien ordenó su libertad. Para Galán, el episodio evidencia las limitaciones del marco normativo vigente para mantener fuera de las calles a personas señaladas de delitos violentos.

El alcalde precisó que su crítica no está dirigida contra las decisiones judiciales individuales, sino contra las herramientas legales disponibles para los jueces. “El juez toma sus decisiones dentro de lo que la ley le permite”, señaló, al insistir en que el problema es estructural y no exclusivamente institucional.

“Así es muy difícil, francamente”, resaltó.

Fleteo contra dos adultos mayores en Bogotá.
Fleteo contra dos adultos mayores en Bogotá. Foto: Redes sociales

El caso expuesto por el mandatario se suma a una discusión más amplia sobre la reincidencia delictiva y la efectividad de las medidas de aseguramiento en el país.

En Bogotá, las autoridades distritales han advertido en varias ocasiones que existe una brecha entre las capturas realizadas por la Policía y las decisiones judiciales que permiten la libertad de los procesados.

Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá.
Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad

Galán planteó que el país debe abrir un debate sobre posibles reformas legales para fortalecer la respuesta penal frente a delitos violentos. En ese contexto, hizo un llamado a los actores políticos a priorizar la discusión sobre cambios normativos que permitan evitar que personas señaladas de cometer hechos graves queden en libertad tras su captura.

El resultado operativo fue presentado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

