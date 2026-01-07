Fleteo en el norte de Bogotá: pareja de adultos mayores fueron violentamente robados tras retirar el dinero

Un nuevo caso de inseguridad se vivió en la ciudad de Bogotá este miércoles, 7 de enero, y las autoridades no dan tregua contra la delincuencia que se vive en gran parte de la capital.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) dio a conocer un nuevo caso de fleteo donde las víctimas fueron una pareja de adultos mayores que acaban de retirar un dinero de una entidad bancaria.

El mayor Milton David Pachón Rojas, comandante de Estación de Policía Suba, mencionó que los hechos se presentaron en horas de la tarde de este miércoles en la calle 151 con 45.

“De manera inmediata, se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad manifestó a los uniformados que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de su residencia, fueron abordados por varias personas quienes, con arma de fuego, los despojaron de un dinero el cual habían retirado de una entidad financiera”, detalló el oficial a través de un video.

Tras el acto violento que quedó grabado en video, las autoridades activaron de inmediato un operativo para identificar a los responsables, que habrían sido al menos tres hombres armados.

“En estos momentos se adelantan las diferentes labores de Policía Judicial y recolección de videos de los diferentes circuitos cerrados de televisión en este sector, con el fin de dar paradero y captura de los responsables de este hecho. Asimismo, no se presentaron heridos en este evento”, puntualizó el comandante Pachón Rojas.

Según versiones extraoficiales, la pareja de adultos mayores habría retirado una suma de cinco millones de pesos, los cuales fueron robados por estos delincuentes que se movilizaban en moto.

Por el momento, la policía se encuentra realizando una investigación correspondiente sobre el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos y revisando cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes de este fleteo.