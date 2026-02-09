Bogotá

Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

La víctima forcejeó con el delincuente, quien le quitó el dinero que había retirado de una entidad bancaria.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de febrero de 2026, 9:45 p. m.
Los hechos sucedieron en la localidad de Suba.
Los hechos sucedieron en la localidad de Suba.

Las autoridades son incapaces de detener a los delincuentes que siguen atemorizando a los habitantes de Bogotá, donde en las últimas horas de este lunes, 9 de febrero, se conoció un nuevo caso de fleteo.

A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra una escena de inseguridad en el norte de la ciudad, específicamente en la carrera 62 con calle 100 en la localidad de Suba.

De acuerdo con el reporte preliminar, una mujer habría retirado una millonaria suma de dinero de una entidad bancaria cuando fue interceptada por unos hombres armados.

La mujer vestida de negro se aferraba a su bolso mientras el delincuente con chaqueta café, jean y un casco en su cabeza la intimidaba con un arma que tenía en sus manos.

Sin embargo, antes de poder arrebatarle el bolso con todo el dinero que acababa de retirar, este hombre accionó su arma traumática contra ella, dejándola tirada en el piso.

El ladrón rápidamente agarró el bolso y se subió a una motocicleta que lo estaba esperando para huir del lugar de los hechos antes de poder ser atrapado.

El video finaliza con el sonido del disparo que recibió esta mujer mientras queda desorientada por lo que pasó. El fragmento se pone un poco borroso, por lo que impide ver la placa de la motocicleta.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) emitió un pequeño pronunciamiento sobre este hecho donde confirmó que la víctima quedó herida tras el atraco.

“En estos momentos se adelantan las respectivas verificaciones para lograr ubicar y capturar a los responsables de este hecho”, mencionaron las autoridades.

Los hechos sucedieron en la localidad de Suba.

Noticias Destacadas