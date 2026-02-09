Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

Las autoridades son incapaces de detener a los delincuentes que siguen atemorizando a los habitantes de Bogotá, donde en las últimas horas de este lunes, 9 de febrero, se conoció un nuevo caso de fleteo.

A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra una escena de inseguridad en el norte de la ciudad, específicamente en la carrera 62 con calle 100 en la localidad de Suba.

De acuerdo con el reporte preliminar, una mujer habría retirado una millonaria suma de dinero de una entidad bancaria cuando fue interceptada por unos hombres armados.

El fragmento que fue grabado por una persona que se percató de la situación muestra a la víctima forcejeando con un sujeto en la mitad de la calle a plena luz del día.

La mujer vestida de negro se aferraba a su bolso mientras el delincuente con chaqueta café, jean y un casco en su cabeza la intimidaba con un arma que tenía en sus manos.

Sin embargo, antes de poder arrebatarle el bolso con todo el dinero que acababa de retirar, este hombre accionó su arma traumática contra ella, dejándola tirada en el piso.

#INSEGURIDAD 🚨 Hace pocos mins se registró un grave hecho de inseguridad en la cr 62 con cl 100 de Bogotá. Mujer habría retirado cerca de 3 millones de pesos y fue seguida por del¡ncuentes, quienes la interceptaron y la hir¡eron con un arma traumática para quitarle el dinero. pic.twitter.com/uc5IfBuXz0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 9, 2026

El ladrón rápidamente agarró el bolso y se subió a una motocicleta que lo estaba esperando para huir del lugar de los hechos antes de poder ser atrapado.

El video finaliza con el sonido del disparo que recibió esta mujer mientras queda desorientada por lo que pasó. El fragmento se pone un poco borroso, por lo que impide ver la placa de la motocicleta.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) emitió un pequeño pronunciamiento sobre este hecho donde confirmó que la víctima quedó herida tras el atraco.

“En estos momentos se adelantan las respectivas verificaciones para lograr ubicar y capturar a los responsables de este hecho”, mencionaron las autoridades.