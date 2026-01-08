Testigo contó detalles del violento fleteo a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Lo chalequearon y atracaron con revólver en mano”

Tras el violento atraco a mano armada a una pareja de adultos mayores en el norte de Bogotá, se conocieron nuevos detalles de cómo ocurrió este nuevo fleteo.

Un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos relató los momentos de angustia que vivieron estas personas en medio del atraco perpetrado por varios sujetos.

Fleteo en el norte de Bogotá: pareja de adultos mayores fueron violentamente robados tras retirar el dinero

“Venían en un taxi. Ellos se bajaron del taxi, vinieron dos motos, cada moto traía acompañante y los atracaron con revólver en mano. Lo chalequearon al señor lo que más pudieron y le robaron la plata. Gracias a Dios, él está bien, pero como ellos estaban armados, no pudimos hacer nada”, contó una persona en Noticias Caracol de manera anónima.

El mayor Milton David Pachón Rojas, comandante de Estación de Policía Suba, mencionó que todo ocurrió en horas de la tarde del miércoles 7 de enero en la calle 151 con 45 del barrio Mazuren.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de fleteo en el norte de Bogotá, tras retirar dinero de una entidad financiera. El mayor Milton Pachón, comandante de la Policía en Suba, confirmó la búsqueda de los atracadores. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5vQYYTB9Gr — Revista Semana (@RevistaSemana) January 7, 2026

“De manera inmediata, se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad manifestó a los uniformados que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de residencia, fueron abordados por varias personas quienes, con arma de fuego, los despojaron de un dinero, el cual habían retirado de una entidad financiera”, detalló el oficial a través de un video.

Tras el acto violento que quedó registrado en video, las autoridades activaron de inmediato un operativo para identificar a los responsables, que habrían sido al menos cuatro hombres armados.

“En estos momentos se adelantan las diferentes labores de Policía Judicial y recolección de videos de los diferentes circuitos cerrados de televisión en este sector, con el fin de dar con el paradero y captura de los responsables de este hecho. Asimismo, no se presentaron heridos en este evento”, puntualizó el comandante Pachón Rojas.

Según versiones extraoficiales, la pareja de adultos mayores habría retirado una suma de cinco millones de pesos.