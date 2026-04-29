Secretaría de Gobierno rechaza que indígenas emberá retuvieran a más de 1.300 funcionarios del Ministerio del Interior en medio de protestas

Desde las 9:32 de la mañana se registra una grave situación de orden público en la sede del Ministerio del Interior, luego de que integrantes de la comunidad emberá ingresaran por la fuerza a las instalaciones y mantuvieran retenidas de manera irregular a aproximadamente 1.300 personas, entre ellas servidoras y servidores públicos.

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De acuerdo con información oficial, la ocupación derivó en momentos de alta tensión dentro del edificio. Las autoridades indicaron que, pese a múltiples solicitudes para avanzar en un diálogo que permitiera desescalar la situación, la respuesta de quienes permanecen en el lugar ha sido “bastante agresiva”, lo que dificultó una salida concertada en las primeras horas.

Ante este escenario, el Gobierno nacional activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional. Por solicitud del Ministerio del Interior, se inició un procedimiento con la fuerza pública, enfocado inicialmente en la apertura de corredores seguros que permitieran la evacuación de las personas retenidas.

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Las autoridades enfatizaron que la intervención se realizó de manera controlada, teniendo en cuenta la presencia de población vulnerable dentro de las instalaciones. Entre los ocupantes se encontraban niñas, niños y mujeres gestantes, lo que obligó a adoptar medidas diferenciales para evitar riesgos mayores durante el operativo.

En este contexto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio Público acompañaron el procedimiento, con el objetivo de garantizar la protección de los menores de edad presentes en el lugar. Según se informó, se espera el inicio de acciones orientadas al restablecimiento de sus derechos, en medio de la complejidad del operativo.

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Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para normalizar la situación y lograr la salida segura de todas las personas retenidas. Entretanto, se mantienen los esfuerzos institucionales para retomar el control del edificio y evitar que se presenten nuevos episodios de violencia en medio de esta crisis.