Una vez más, las poblaciones indígenas del país llegaron hasta el centro de Bogotá para pedir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Petro para sus territorios.

En la mañana de este martes, 21 de abril, se confirmó que llegaron a la capital más de 800 indígenas Misak, en 22 chivas, provenientes de Silvia, en el departamento del Cauca.

Y aunque estaba previsto que llegarían al Ministerio del Interior para ser escuchados, a última hora cambió todo y algunos de los integrantes de la minga indígena intentaron ingresar a la sede de la Cancillería que está a pocas cuadras de la Casa de Nariño.

800 indígenas Misak llegarán a protestar al Ministerio del Interior: se confirma la entrada de 22 chivas del Cauca a Bogotá

Los planes cambiaron porque el corredor que lleva al Ministerio del Interior está fuertemente custodiado, por estar al frente de la Casa de Nariño, y se dieron cuenta que para llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores no había seguridad del Estado.

En videos y fotografías quedó evidenciada la manera en que quisieron ingresar a la fuerza para ser escuchados por funcionarios del Gobierno Petro.

Al interior de la Cancillería hay unos 60 funcionarios que están atrapados porque por la presencia de los indigenas la recomendación es que no salgan del lugar.

Por ahora, nadie del Gobierno Petro se ha pronunciado sobre la presencia de los indígenas en la capital y se espera que el Ministerio el Interior tenga una reunión con ellos para evitar mayores complicaciones en el centro de Bogotá.

Comunidad Misak en la Cancillería. Foto: Noticias RCN

Lo que se sabe es que los indígenas decidieron viajar a Bogotá porque, supuestamente, en los territorios no son escuchados y se han presentado incumplimientos por parte del Gobierno Petro.

Una de las molestias de los indígenas radica en una resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, supuestamente, invadió algunos límites de títulos coloniales pertenecientes a la comunidad Misak.

Los indígenas aseguran que se quedarán en la sede de la Cancillería hasta que alguien del Gobierno Petro hable con ellos. Mientras que todo esto ocurre, el presidente Gustavo Petro adelanta un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

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Vale la pena recordar que la última vez que se registró una llegada masiva de indígenas a Bogotá para reclamarle el Gobierno nacional por las promesas incumplidas, estas comunidades mantuvieron retenidos, por algo más de siete horas, a 1.200 trabajadores del Centro Administrativo Nacional.

En ese momento, los integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca llegaron a Bogotá para reclamarle al Gobierno soluciones por cuenta de la violencia en sus territorios.