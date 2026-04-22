MinInterior y MinAgricultura se reunieron con líderes indígenas luego de que intentaran tomarse por la fuerza la Cancillería

El ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezó una mesa de diálogo con la comunidad Misak en Bogotá, en la que el Gobierno nacional reafirma su disposición a escuchar sus peticiones y a avanzar, a través de la concertación, en soluciones orientadas a garantizar sus derechos.

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Esta reunión se da luego de que más de 1.000 miembros de la comunidad indígena Misak, de Silvia, Cauca, llegaran a Bogotá la madrugada del 21 de abril e intentaran tomarse por la fuerza las instalaciones de la Cancillería.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, las reclamaciones de los indígenas giran en torno a un paquete de tierras que, por decretos emitidos por la ANT y el Ministerio de Agricultura, habrían quedado por fuera de su dominio.

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Comunidad Misak en la Cancillería. Foto: Noticias RCN

“Con la ministra de Agricultura nos hemos reunido con los gobernadores del pueblo Misak y lo que tratamos de buscar es que, unas tierras que ellos tienen, que lo que parece es que por algunas resoluciones se les han quitado; vamos a buscar una solución que sea viable en el territorio y que no agudice más el conflicto entre los miembros del Cric y los pueblos Misak”, señaló el ministro Benedetti.

¿Qué piden los Misak?

El pliego de peticiones inicia exigiendo la nulidad de las resoluciones de “clarificación de tierras de los años 2022, 2023 y 2024” de la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno nacional. Según lo expresado por la comunidad en el documento, la administración de Gustavo Petro les quitó sus territorios para favorecer a los cabildos de Pitayó, Yaquiva y Mosoco.

Por incumplimientos del Gobierno Petro, minga indígena intentó tomarse la Cancillería

Bogotá. Abril 21 de 2026. Al ministerio de Relaciones Exteriores miembros de la comunidad indígena Misak llegaron para tener un diálogo con el Gobierno Nacional. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La población Misak le solicita al Gobierno Petro la financiación en la compra de nuevos territorios, “como forma de compensación y restauración de toda la violencia y genocidio cultural y territorial promovido por el Estado colombiano“. Además, el patrocinio para implementar el “Plan de Salvaguarda”, que tiene la comunidad.

En el cuarto punto, la comunidad hace un llamado urgente a la reorganización de los hogares, ante la sobrepoblación que hoy vive. De acuerdo con lo expresado en el documento conocido por SEMANA, los Misak han tenido un crecimiento del 80 % en su población en los últimos años.

11 exigencias le hace la comunidad Misak al presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Marcha y mujer - Colprensa Catalina Olaya/ Presidente - Colprensa A.P.I.

Esta comunidad no solo exige recursos monetarios; en el quinto punto, los Misak solicitan que a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se les entreguen equipos de máquina pesada como una retroexcavadora, cilindro (aplanadora), volquetas y camión de carga (estaca y turbo).

La población le pide al Gobierno nacional que se garantice su territorio y que este no sea invadido; así mismo, que sean consultados ante todas las decisiones que involucren a su región. Además, exigen la agilidad y el bloqueo de trámites, entre los que destacan algunos que llevan más de 13 años sin avanzar.