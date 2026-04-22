Manifestaciones hoy de la comunidad indígena Misak en Bogotá: puntos de concentración

La comunidad indígena Misak llegó a la capital del país este martes, 21 de abril, para reclamarle al Gobierno nacional por sus derechos. SEMANA reveló este miércoles las razones y el pliego de peticiones con las 11 exigencias que tiene la población del Cauca para el presidente Gustavo Petro.

Este medio conoció cuáles son los puntos en los que la Alcaldía de Bogotá espera que se desarrollen las concentraciones este miércoles, 22 de abril.

Fuentes confirmaron que los más de mil miembros de la comunidad indígena se dividirán en grupos para manifestar sus inconformidades en diferentes puntos claves del centro.

Con el objetivo de visibilizar sus inconformidades, la comunidad Misak, proveniente de Silvia, municipio del Cauca, concentrará sus manifestaciones en entidades estatales, lo que genera incertidumbre por cómo se desarrollarán las jornadas en estos puntos que prestan servicios a la ciudadanía.

Este martes, manifestantes de la comunidad Misak protestaron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Tal como sucedió este martes, se espera que el miércoles los miembros Misak hagan presencia en la Cancillería. La oficina, que está ubicada a pocas cuadras de la Casa de Nariño, sería el epicentro de la jornada.

Las autoridades desconocen cuál será el camino que recorrerán los miembros de la comunidad; sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, dirigida por Gustavo Quintero, se mantiene al tanto.

Esa entidad distrital le confirmó a SEMANA el acompañamiento que les brindarán los gestores de convivencia a los manifestantes, con el fin de garantizar el control para la ciudad.

También se espera que la jornada de manifestaciones se desarrolle en la Plaza de Bolívar. Además, se prevé la presencia de manifestantes en las oficinas del Ministerio del Interior, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar.

Líder indígena revela en SEMANA las razones por las que llevan más de 7 días protestando

Integrantes de la comunidad indígena Misak se manifestarían en varios puntos estratégicos alrededor de la Casa de Nariño. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Aunque no lo han oficializado, las entidades distritales prevén que esta población haga presencia en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En la Agencia Nacional de Tierras también se esperan concentraciones; en este punto de la ciudad se han presenciado jornadas de protestas en los últimos siete días. Allí está protestando la comunidad Embera Katío, proveniente del Chocó. La población, que también es indígena, reclama al Gobierno nacional garantías para su “derecho al territorio”.

El Ministerio del Interior y la Cancillería no se han pronunciado oficialmente; sin embargo, SEMANA conoció que, por parte del MinInterior, se apersonaría el viceministro de la coyuntura, mientras que del Ministerio de Relaciones Exteriores se buscarán soluciones en caso de bloqueos, cuando el equipo administrativo llegue de una comisión que se llevaba a cabo en Nueva York, Estados Unidos.