¿Qué pasó con Petro y la comunidad Misak? SEMANA revela las razones de las protestas indígenas en Bogotá

Más de mil miembros de la comunidad indígena Misak generaron incertidumbre este martes cuando, en el marco de una manifestación, intentaron tomarse las oficinas de la Cancillería colombiana en el centro de Bogotá.

SEMANA conoció en exclusiva el pliego de peticiones que tiene la población para el presidente Petro; destacan 11 exigencias y sus inconformidades, que hasta tienen en riesgo sus propiedades.

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Bogotá se alistaba desde este martes en la mañana para la llegada de 800 miembros de la población Misak, comunidad indígena oriunda del Cauca. Sin embargo, fuentes de la Alcaldía le revelaron a este medio que al final llegaron más de mil indígenas a la capital del país.

Luego de que se evidenciara la llegada de 22 chivas, provenientes de Silvia, Cauca, la Secretaría de Movilidad confirmó el inicio de las manifestaciones en el centro de Bogotá al mediodía. En el transcurso de la tarde, los Misak se desplazaron desde la carrera séptima hasta las oficinas de la Cancillería; allí se reportó que la comunidad intentó tomar las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuentes le suministraron a SEMANA la infografía con la que las comunidades indígenas convocaron a la movilización; en esta se evidencia que la jornada de este martes tenía como objetivo expresarse “por la vida y el territorio”. Integrantes de la comunidad le revelaron a este medio que algunos de los protestantes alegan que les están quitando sus predios.

Con esta imagen, convocaron a la movilización en Bogotá. Foto: Suministrada a SEMANA

Pliego de peticiones

Hasta el momento, no se conocían los objetivos puntuales de la comunidad indígena que, extrañamente, protesta contra un ministerio como el de las Relaciones Exteriores. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso en exclusiva al pliego de peticiones que tiene la comunidad para el presidente Gustavo Petro. En esta carta, la representante legal del cabildo indígena de Guambia, Liliana Pechele Muelas, le realiza una serie de exigencias al Gobierno nacional.

El pliego de peticiones inicia exigiendo la nulidad de las resoluciones de “clarificación de tierras de los años 2022, 2023 y 2024” de la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno nacional. Según lo expresado por la comunidad en el documento, la administración de Gustavo Petro les quitó sus territorios para favorecer a los cabildos de Pitayó, Yaquiva y Mosoco.

La población Misak le solicita al Gobierno Petro la financiación en la compra de nuevos territorios, “como forma de compensación y restauración de toda la violencia y genocidio cultural y territorial promovido por el Estado colombiano“. Además, el patrocinio para implementar el “Plan de Salvaguarda”, que tiene la comunidad.

La comunidad Misak busca un diálogo directo con el presidente Petro. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

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En el cuarto punto, la comunidad hace un llamado urgente a la reorganización de los hogares, ante la sobrepoblación que hoy vive. De acuerdo con lo expresado en el documento conocido por SEMANA, los Misak han tenido un crecimiento del 80 % en su población en los últimos años.

Esta comunidad no solo exige recursos monetarios; en el quinto punto, los Misak solicitan que a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se les entreguen equipos de máquina pesada como una retroexcavadora, cilindro (aplanadora), volquetas y camión de carga (estaca y turbo).

La población le pide al Gobierno nacional que se garantice su territorio y que este no sea invadido; así mismo, que sean consultados ante todas las decisiones que involucren a su región. Además, exigen la agilidad y el bloqueo de trámites, entre los que destacan algunos que llevan más de 13 años sin avanzar.

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En el punto número nueve, exigen que se revise el decreto “ATEA”; la comunidad reclama que se hizo sin su consentimiento y los afecta directamente. Es por esto que en el décimo punto solicitan cargos directivos en entidades relacionadas con tierras y desarrollo rural.

Todo esto debería ser discutido en una mesa en la que participe Gustavo Petro; este es el onceavo punto, en el que exigen una alternativa de diálogo en la que hagan presencia los altos cargos del Gobierno, en el que destaca la solicitud de la participación del presidente de la República.