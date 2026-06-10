Bogotá palpita el Festival Insaciables 2026 que mezclará gastronomía, fútbol y música con entrada gratuita

La gastronomía se ha convertido en uno de los grandes motores culturales y turísticos de Bogotá. En los últimos años, la capital ha fortalecido su posición como uno de los destinos culinarios más importantes de América Latina gracias a la mezcla de sabores regionales, cocina internacional y propuestas urbanas que nacen en distintos barrios de la ciudad.

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Por esta razón, Bogotá recibirá una nueva edición del Festival Insaciables, en este año, bajo el lema “Hinchas del Sabor”, por coincidir con la jornada 1 del Campeonato Mundial de Fútbol, un evento gastronómico que se realizará el 13, 14 y 15 de junio. Allí se congregarán diferentes propuestas culinarias, actividades familiares, música en vivo y espacios dedicados a la pasión por el deporte rey.

De acuerdo con el portal oficial del festival, la iniciativa busca destacar la denominada “gastronomía auténtica de barrio”, un concepto enfocado en visibilizar preparaciones populares y emprendimientos culinarios que se han consolidado en diferentes sectores de Bogotá. Además, el evento contará con la transmisión de algunos partidos de la cita orbital.

El impulso del Festival Insaciables a más de 180 comercios de barrio. Foto: Los Insaciables

Entre la gran variedad de platillos, destacan la salchipapa de 7 pisos, la picada para compartir, la lechona tolimense, los perros calientes, diferentes carnes al barril, hamburguesas, chicharrones, sopas, platos típicos colombianos y postres.

El epicentro será la Plaza del Jubileo de Compensar, ubicada en la avenida 68 #49-62. Espacio donde se reunirá a 25 restaurantes con la oferta previamente mencionada.

Por novena vez, el festival abrirá sus puertas para que miles de personas se reúnan alrededor de los sabores que hacen parte de la identidad de la ciudad y para que los emprendedores sigan demostrando que detrás de cada plato hay una historia de esfuerzo, crecimiento y pasión por la gastronomía.

El evento tiene como propósito incentivar el comercio de los restaurantes participantes. Foto: Los Insaciables

Este evento comenzó en octubre de 2022, reuniendo a los comercios de comida callejera de las esquinas y calles más populares de la ciudad. Desde entonces, más de 200.000 asistentes, más de 250.000 platos vendidos y más de 200 comercios participantes han convertido a Los Insaciables en mucho más que un festival gastronómico: una plataforma de crecimiento para los emprendedores que le dan vida a la comida de barrio en Bogotá.

Esta apuesta hace de Bogotá un escenario cada vez más fuerte de la escena culinaria, que cada vez está más conectada con el entretenimiento, el turismo y las experiencias colectivas. Este tipo de festivales gastronómicos se han convertido en vitrinas para la cocina popular y en espacios donde la ciudad mezcla cultura urbana, fútbol y sabores de distintas regiones del país.