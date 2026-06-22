Festival de la Lechona en Bogotá: así podrá disfrutar del sabor tolimense en pleno Mundial 2026

La lechona volverá a ser protagonista en Bogotá. Este plato tradicional, reconocido como uno de los más representativos de la gastronomía nacional, reunirá a decenas de cocineros, comerciantes y visitantes en una nueva edición de un evento que busca exaltar las tradiciones culinarias del país y fortalecer la actividad económica de quienes se dedican a su preparación.

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El Distrito confirmó la realización del Festival de la Lechona 2026, evento que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de junio y que contará con la participación de más de 80 establecimientos especializados en este plato típico y su acceso será gratuito para el público. Una de estas fechas coincide con el Colombia vs. Portugal, que cerrará la participación de la Tricolor en la fase de grupos.

La lechona es preparada con cerdo, arroz, alverjas, especias, entre otros ingredientes. Foto: Facebook: Alcaldía de El Espinal

De acuerdo con la información oficial, los asistentes podrán encontrar preparaciones elaboradas por restaurantes y negocios que hacen parte de la cadena productiva de la lechona con un costo que va desde $12.000. El evento busca destacar el trabajo de los comerciantes que han mantenido viva esta tradición culinaria, especialmente aquellos ubicados en sectores reconocidos por la elaboración de este plato.

La Alcaldía indicó que el principal punto de concentración será el tradicional sector de la Zona L, ubicado en el barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Este lugar es considerado uno de los referentes gastronómicos de la ciudad para quienes buscan degustar lechona y otros productos derivados de la cocina tolimense.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con actividades culturales y presentaciones artísticas dirigidas a los visitantes. Según el Distrito, la programación busca convertir el evento en un espacio de encuentro para las familias y para quienes deseen conocer más sobre las tradiciones asociadas a este plato que tiene profundas raíces en departamentos como Tolima y Huila.

La lechona le ganó a platos muy populares en todo el mundo. Foto: Getty Images

Como dato, la lechona fue reconocida en 2024 por el portal internacional TasteAtlas como uno de los mejores platos del mundo, un reconocimiento que contribuyó a aumentar su visibilidad dentro y fuera del país. Este plato se caracteriza por la cocción de carne de cerdo y arveja amarilla en una preparación tradicional que varía según la región donde se elabore.

La administración distrital señaló que el festival también representa una oportunidad para dinamizar la economía local. Los organizadores esperan una importante afluencia de visitantes durante los tres días de actividades, lo que podría traducirse en mayores ventas para los establecimientos participantes y para otros comercios ubicados en las zonas donde se desarrollará el evento.