Suscribirse

Nación

Lechona vendida en Japón no fue hecha con cerdos provenientes de Colombia: se destapó todo

El presidente Petro dijo que en Expo Osaka 2025 se habían vendido “10 millones de toneladas de lechona”.

Redacción Nación
8 de septiembre de 2025, 5:43 p. m.
El Pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025.
Al costado izquierdo, el pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025. | Foto: Presidencia de la República.

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de un mensaje en la red social X que en el pabellón de Colombia en Expo Osaka 2025, en Japón, se habían vendido 10 millones de toneladas de lechona.

“Han entrado 1.300.000 personas al stand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares. El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich, la hamburguesa o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, expuso el presidente Petro en un mensaje que compartió en X, el pasado viernes 5 de septiembre.

Contexto: Congresista Lina María Garrido mandó a comer lechona a Isabel Zuleta por mensaje que compartió: “No supero la rabia”

Sin embargo, la exorbitante cifra entregada por el presidente Petro sobre la venta de lechona en Japón fue bastante cuestionada e inmediatamente en redes sociales hubo quienes empezaron a dudar de que lo que mencionaba el jefe de Estado fuera cierto.

Sumado a la anterior polémica, esta mañana de lunes 8 de septiembre habló Óscar Pineda, el propietario de Meat Express, restaurante que vendió la lechona en Japón. De acuerdo con el empresario, este alimento típico colombiano se hizo con cerdos provenientes de México y no de Colombia, como más de uno llegó a pensar.

Contexto: La imagen con la que hijo del expresidente Santos se burló por las “10 millones de toneladas de lechona” vendidas en Japón

“(Risas). No, el cerdo viene de México. Nosotros no lo importamos, es una empresa que importa, porque nosotros no tenemos el negocio de importar nada. Nosotros simplemente compramos lo que tenemos a la mano y mucho cerdo de buena calidad y barato, viene de México”, dijo el empresario en entrevista con Blu Radio.

Es de recordar que el presidente Petro en un video que había compartido recientemente en la red social X, había indicado que, efectivamente, un colombiano que vivía en Japón era quien vendía la lechona.

De hecho, hasta hizo una comparación con la cadena de comidas rápidas McDonald’s.

“Es decir que el señor de la lechona, colombiano que vive en Osaka y puso un pequeño negocito para sobrevivir, hoy podría poner una gran cadena mundial de venta de lechona colombiana que sería más exitoso, creo yo, que McDonald’s, que no me gustan nada, pero nada”, afirmó el presidente Petro.

Además, previo a lo mencionado anteriormente, el presidente Petro le preguntó a Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, cuánto se había vendido de lechona en Osaka.

“Se han vendido dos toneladas al mes. Llevamos en los cinco meses 10 toneladas de lechona vendidas aquí en este punto de Japón”, le respondió Caballero al presidente Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

2. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

3. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

4. AmCham deja clara advertencia: “La descertificación de Colombia es un escenario muy probable”

5. Los falsos integrantes del frente 26 de las Farc que extorsionan a empresarios en La Calera: concejal denunció grave situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

lechonaJapónPresidente Gustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.