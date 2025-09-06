CONFIDENCIALES
La imagen con la que hijo del expresidente Santos se burló por las “10 millones de toneladas de lechona” vendidas en Japón
El presidente Gustavo Petro compartió una cifra bastante cuestionada sobre la venta de lechona en Expo Osaka 2025.
En un mensaje compartido el viernes 5 de septiembre a través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro dijo que en medio de Expo Osaka 2025, feria que se lleva a cabo Japón, se había vendido en el stand de Colombia "10 millones de toneladas de lechona".
“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sandwich o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, dijo puntualmente el presidente Petro, en su mensaje en X.
Como era de esperarse, la exorbitante cifra entregada por el presidente Petro sobre la venta de dicho plato típico tolimense no pasó por alto y, algunos internautas, pusieron a ‘volar su imaginación’.
Entre estos, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien se burló del presidente Petro a través de una imagen compartida en X.
En la imagen se lee: “Los objetos más pesados del universo”; Entre esos, aparece una lechona.