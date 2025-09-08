Suscribirse

Gustavo Petro destapó que tiene una “ideíta” con el negocio de la lechona, luego de que salga de la presidencia

El mandatario colombiano desató una polémica por las cifras que entregó sobre la venta de ese producto gastronómico en Japón.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 5:43 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Una tormenta estalló en el país luego de un trino que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una visita que hizo al pabellón de Colombia en Osaka, Japón.

En el trino, el mandatario colombiano aseguró que se habían vendido 10 millones de toneladas de lechona.

Contexto: “¿Y cuánto de sake importamos?”, le preguntó el exministro Restrepo al presidente Petro tras su imagen apoyándose de un micrófono

“He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón. Nos criticaron su costo, y ¿saben qué? Han entrado 1.300.000 millones de personas al stand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares", expresó también Gustavo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón
El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Pero las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso del concejal de Bogotá, Daniel Briceño: “¿Diez millones de toneladas de lechona vendidas en Japón? ¿De verdad? Presidente, bájele al café”.

Lo propio hizo también el expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”.

No obstante, en una publicación que hizo el presidente Petro en sus redes sociales dijo, “¿qué lo que pasa con la lechona en el Japón?, que yo tengo una ideíta después de irme de la presidencia”. El comentario desató las risas de los asistentes.

Y avanzó: “El señor de la lechona colombiano que vive en Osaka usó un pequeño negocio para sobrevivir. Hoy podrían poner una gran cadena mundial de 20 lechonas mundiales”.

Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón
Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón | Foto: Presidencia

Otro de los sablazos que recibió el mandatario fue por parte de José Manuel Restrepo, exministro de Comercio del gobierno del expresidente Iván Duque.

“¿Y cuánto de sake importamos en este caso?”, posteó el exfuncionario en su cuenta personal de X.

Entre tanto, en medio de la polémica que se desató en varios sectores políticos del país, el exmagistrado del CNE y aspirante al Senado, César Lorduy, se puso a sacar cuentas y elaboró una especie de infografía para intentar explicar la cifra que entregó Petro.

Contexto: Pese a que los diálogos con el ELN están suspendidos, Gobierno Petro firmó contrato por $ 175 millones con Vera Grabe

Esa imagen que compartió Lorduy, mostró que la cifra dada por el mandatario Gustavo Petro al parecer no corresponde a la realidad y por eso detalló los números de cerdos necesarios, de personal que se requiere para atender una demanda de ese tipo, el número de asistentes que se requeriría para vender esas supuestas diez millones de toneladas y los platos totales.

Cuentas hechas por César Lorduy.
Cuentas hechas por César Lorduy. | Foto: César Lorduy

Por último, anotó que, según el ICA, en Colombia existen unos 21 millones de cerdos, por lo que esa, que reveló Petro, cifra tendría que ser quintuplicada para poder llegar a la cifra que entregó Gustavo Petro.

