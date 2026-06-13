Paloma Valencia lanza críticas a las propuestas de Iván Cepeda frente a los problemas de la salud: “Son unos irresponsables”

La excandidata Paloma Valencia publicó en las últimas horas un video en su cuenta de la red social X, en donde lanza críticas a las propuestas del aspirante presidencial del Pacto Histórico frente a las problemáticas que atraviesa el país en materia de salud.

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La senadora del Centro Democrático aseguró en su mensaje, a través de un video, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “destruyó el sistema de salud” y que ahora su candidato, en medio de la campaña electoral, “deja en evidencia que no tiene ni idea de cómo sacar al país de esta crisis.

“¿Vieron este video? ¿En serio tienen que verlo? Porque el que esté pensando en votar por Cepeda y no lo haya visto, no está entendiendo. Porque ni siquiera tienen un plan para salvar la salud“, señaló la excandidata presidencial al rescatar un mensaje de un medio de comunicación.

Valencia señaló que el candidato ahora está diciendo que buscará apoyo en organismos internacionales para conseguir recursos, por lo que se cuestiona si le van a pedir a Cuba y Venezuela, al tiempo que critica que no ha presentado soluciones reales.

“Ahora están buscando dizque plata en organismos internacionales, qué, van a pedir cooperación a Cuba y de pronto a Venezuela, haber si rescatamos el sistema de salud. Son unos irresponsables. Destruyeron el sistema y ni siquiera saben qué van a hacer para recuperarlo”, sentenció.