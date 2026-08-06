Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, lidera delegación enviada por el presidente Trump a la posesión de Abelardo De La Espriella

Hacia las 9 de la noche de este jueves, 6 de agosto, aterrizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali la delegación enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la posesión de Abelardo De La Espriella.

Se trata de doce altos funcionarios liderados por Todd Blanche, el fiscal interino de ese país.

“Estamos honrados y privilegiados de estar aquí en Cali. También estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio, una gran asociación entre los Estados Unidos y Colombia”, dijo.

Los otros miembros de la delegación son:

Steve Witkoff, asistente del Presidente y Enviado Especial del Presidente para las Misiones de Paz.

Terrance Cole, administrador de la Drug Enforcement Administration (DEA) y máxima autoridad de esa entidad.

Hugo Guevara, encargado de Negocios a.i. de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cuya agenda se centra en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración, comercio y fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara por el partido Republicano; defensor histórico del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y quien ha manifestado preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia.

Gregory Meeks, representante a la Cámara por el estado de Nueva York por el Partido Demócrata.

Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), quien ccoordina la estrategia nacional de los Estados Unidos frente al narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas.

Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos. Supervisa la política de defensa y seguridad de Estados Unidos hacia Canadá, México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, incluyendo programas de cooperación en seguridad y defensa.

Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del Vicepresidente de los Estados Unidos, funcionario de la Casa Blanca y asesor en seguridad nacional, en asuntos de política exterior, inteligencia, defensa y seguridad hemisférica.

Viviana Vobo, asesora Senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y quien actualmente asesora la formulación e implementación de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.

Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcán y agregado Judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien lidera las operaciones internacionales de la Joint Task Force Vulcan, iniciativa creada para combatir organizaciones criminales transnacionales.

Kristine Blanche, abogada y esposa del Fiscal General Interino y Deputy Attorney General de los Estados Unidos, socia fundadora de Wallenberg & Blanche PLLC, especializada en litigios civiles y penales de alta complejidad.