Así se habrían enterado en Sierras del Moral de la supuesta llegada de Petro. Él dice que no se mudará allá “porque no le alcanza”

Se conocen más detalles del malestar que existe en el conjunto Sierras del Moral por la posible llegada de Gustavo Petro como vecino. El expresidente ha rechazado los pronunciamientos de los residentes de ese conjunto residencial.

Gustavo Petro trató de “brutos” a los vecinos de Sierras del Moral que no quieren que viva en su conjunto y les anticipó su futura residencia

“Estos supuestos vecinos tienen que ser muy brutos para no leer en internet la traducción de la ley OFAC de los EEUU y no darse cuenta que solo es para personas de los EEUU”, dijo en un trino.

“Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero. Venderé la mía algún día y de lo que tenga derecho de esa casa haré otra de menos espacio porque ya mis hijos e hijas viven en otras partes y deben ser libres para vivir donde quieran”, agregó.

Atención 🇨🇴



En los secretos de Darcy Quinn del 21 de septiembre se revelaron los verdaderos motivos por lo cuales la mayoría de los vecinos de Sierra del Moral no quieren que Gustavo Petro viva allí, al parecer una empresa de seguridad ya inicio el blindaje de la vivienda y así… pic.twitter.com/Nzg2j9Wvc0 — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) September 21, 2026

La periodista Darcy Quinn reveló cómo se enteraron los vecinos del eventual traslado del exmandatario. Una empresa llegó a blindar una de las propiedades y cuando le preguntaron por qué ese operativo de seguridad, habría contestado que porque sería el lugar donde viviría Gustavo Petro.