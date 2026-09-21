“Es una tirana. Me consta”, Angela Benedetti reacciona a explosivos chats de Eva Ferrer con Gustavo Petro sobre Verónica Alcocer

Ángela Benedetti, quien también conoció las entrañas del poder del petrismo, reaccionó a uno de los chats publicados por SEMANA, entre Eva Ferrer y Gustavo Petro.

Explosivos chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro salpican a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer por presunta corrupción y revelan secretos de Verónica Alcocer

Se trata del contenido de una copia de un informe pericial de informática forense que contiene el historial de conversaciones entre 2022 y 2026. Allí se habla del enorme malestar que se vivía en el interior del Palacio de Nariño, las advertencias sobre hechos de corrupción en ese gobierno y el rompimiento de la relación de Ferrer con la familia presidencial.

“Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana, nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice...”, le dice Eva Ferrer al entonces primer mandatario en una de esas conversaciones.

Benedetti comenta esa frase así: “Es una tirana. Me consta”.

SEMANA reveló varias de estas conversaciones en una investigación publicada por la periodista Natalia Cortés.

Allí, por ejemplo, se evidencia como se fractura la relación con la española, por años íntima amiga de la primera dama.

SEMANA revela explosivo chat de Gustavo Petro a Eva Ferrer: “Decidiste hacerle daño a la mamá de mis hijos”

“Decidiste ver cómo golpeabas a la mamá de mis hijos”, le dijo Petro el pasado 1 de agosto.

“Nunca he podido entender por qué una persona puede odiar y destruir”, agrega el entonces primer mandatario, quien estaba a ocho días de dejar el poder.

Ferrer le respondió: “Disculpa, Gustavo, yo no he filtrado eso. Y la mamá de tus hijos lleva cuatro años golpeándome a mí. Pregúntaselo a ella. Así vive”.