SEMANA revela explosivo chat de Gustavo Petro a Eva Ferrer: “Decidiste hacerle daño a la mamá de mis hijos”

En la última edición de la revista, SEMANA publicó algunas de las conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y examiga íntima de la exprimera dama Verónica Alcocer. Este medio tiene en su poder decenas de chats de charlas entre ambos enviadas por LINE entre octubre de 2022 y agosto de 2026.

Explosivos chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro salpican a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer por presunta corrupción y revelan secretos de Verónica Alcocer

Se trata del contenido de una copia de un informe pericial de informática forense que contiene el histórico de esas conversaciones en ese periodo de tiempo. Allí se habla del enorme malestar que se vivía al interior del Palacio de Nariño, las advertencias de la corrupción que andaba rampante en ese gobierno y el rompimiento de la relación de Ferrer con la familia presidencial.

En uno de los chats, por ejemplo, el 18 de junio de 2026, cuando la vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia era objeto de polémica nacional, Eva Ferrer le escribe: “Me siento totalmente identificada con cada una de estas palabras. Cuánto dolor y reputaciones marcadas.... A los que éramos amigos y profesionales, o lo que quería eran cortesanos y por eso tanto maltrato”.

Ferrer comparte un link de la entrevista que el embajador en Suecia, Guillermo Reyes, da a los medios. “Verónica Alcocer desinforma a Petro sobre su vida en Estocolmo”, decía una publicación de Caracol Radio.

En esa entrevista, Reyes había relatado detalles de la vida de la primera dama en ese país. “Me dijo que iba a aprender inglés y que no quería acercamientos que afectaran su proceso de aprendizaje”, aseguró.

Y luego detalló que en Estocolmo “se hacía saber que era la esposa del presidente donde quiera que estaba y empezaban a circular las fotos...El problema no es tomar unos tragos, sino la manera en que se hacía y el ruido que generaba”.

Frente a esas revelaciones, Ferrer le dice al presidente “No hay derecho”.

El primer mandatario le pregunta cuáles sindicaciones le hacen y ella responde: “En que ella hace lo que se le da la gana, luego te cuenta lo que le da la gana y a los demás nos toca recoger los platos rotos. Que los chismes son destructores y se usan. Y que aguantamos y callamos por ti, por el proyecto que representas: el respeto y gratitud. Y en mi caso por las niñas. Da mucho dolor y rabia. Y eso es mío: Hay mucho damnificado del hacer de ella, sobre todo mujeres. A ella le importamos tod@s nada”.

Hay otra conversación en la que ya se habla de Ferrer. “Decidiste ver cómo golpeabas a la mamá de mis hijos”, le dice el presidente el primero de agosto.

“Nunca he podido entender porque una persona puede odiar y destruir”, agrega el entonces primer mandatario, quien estaba apenas a ocho días de dejar el poder.

Ferrer le contesta: “Disculpa Gustavo, yo no he filtrado eso. Y la mamá de tus hijos lleva cuatro años golpeándome a mi. Pregúntaselo a ella. Así vive”.