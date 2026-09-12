Los detalles de la conciliación de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y Manel Grau. ¿Asistirá a la audiencia?

El próximo 14 de septiembre está agendada la audiencia de conciliación entre Eva Ferrer, Verónica Alcocer y Manel Grau en la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de que se salden deudas a favor de Ferrer por parte de las otras dos personas. En el encuentro se iba a dar el esperado cara a cara entre Ferrer y Alcocer, pero SEMANA conoció que la exesposa de Gustavo Petro enviará a su abogado.

Archivos secretos de Eva Ferrer: cobros a Verónica Alcocer, el enredo por dineros de la posesión y una carta a Petro sobre la injerencia de los catalanes en el gobierno

Está confirmada la asistencia de Ferrer, pero Grau aún no se pronuncia sobre la última citación y este medio conoció que se encuentra fuera del país. La cita tiene como propósito que se acuerde el pago de más de 640 millones de pesos que le adeudarían a Ferrer desde antes de la posesión de Petro en 2022.