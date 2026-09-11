Mundialista con la Selección Colombia se resiste a colgar los guayos y jugará en la Serie D de Italia

Un jugador que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 se resiste a retirarse de las canchas y más bien comienza un nuevo ciclo para su carrera deportiva. Desde la Serie D de Italia lo buscaron y el volante no dudó y firmó un nuevo contrato profesional.

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Se trata de Víctor Ibarbo, un volante ofensivo que brilló en Atlético Nacional con Juan Carlos Osorio al mando y eso le bastó para encontrar un lugar en la Selección Colombia de José Pékerman. Un ‘box to box’ brillante que maduró sus cualidades por el interior y estuvo en la convocatoria que fue al Mundial de Brasil 2014.

Lastimosamente, su carrera deportiva se vio marcada por las reiteradas lesiones. Las molestias musculares le impidieron alcanzar la gloria en el fútbol internacional y, cuando más se esperaba de su talento, tras firmar con la AS Roma de Italia, recayó en los dolores y lo que parecía ser su momento en Europa se fue al piso.

Las ausencias, las largas recuperaciones, los pocos minutos y la poca evolución física le pasaron factura, hasta que se convirtió en un trotamundos del fútbol. Jugó en el Cagliari de Italia, Watford de Inglaterra, Panathinaikos de Grecia y Sagan Tosu de Japón, hasta volver a su país para jugar con el América de Cali, donde las lesiones lo dejaron fuera durante varios meses.

Víctor Ibarbo en el América de Cali Foto: Prensa América de Cali

Por estas últimas temporadas, Ibarbo estuvo en la segunda división de Colombia con el Internacional de Palmira y ahora no desaprovecha la oportunidad que le apareció en la cuarta división del fútbol italiano a sus 36 años de edad.

Ibarbo firma con el Unione Sportiva Città di Pontedera

Se conoció que Víctor Ibarbo seguirá su carrera con el Pontedera, un equipo toscano que descendió desde la Serie C y ahora espera nuevamente el ascenso. Se conoció que el volante colombiano llevaba un mes entrenando con este club.

Ibarbo vuelve a Italia Foto: U.S. Città di Pontedera.

Sin duda, el fútbol italiano fue el lugar para Víctor Ibarbo en Europa. Con el Cagliari jugó 115 partidos y marcó 15 goles, antes de su regreso a Atlético Nacional en el 2016 para ganar la Copa Libertadores.

Eso sí, solamente pudo jugar la fase de grupos, octavos, cuartos y semifinal, debido a la finalización del préstamo por seis meses, pues la final ante Independiente del Valle fue postergada hasta después de la Copa América Centenario y eso le impidió estar en la serie del título.