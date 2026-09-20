Sublime golazo de Miguel Ángel Borja: chilena soñada con América en México y candidata al Premio Puskás

Espectacular golazo de Miguel Ángel Borja en su primer clásico vestido con la camiseta del América de México. El escenario en el que se mandó la obra de arte fue el mítico Azteca, frente a miles de aficionados que lo vieron sacar una chilena exquisita y poner a celebrar a las Águilas.

Corría el minuto 70 en el reloj y el atacante nacional había ingresado hace poco como recambio. Los suyos perdían por 0-2, hasta que apareció un centro que acabó en genialidad de Borja.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Midiendo a la perfección la parábola del balón y el movimiento de su cuerpo para empalmarla al momento justo, el delantero sacó de derecha el remate que sorprendió a todos.

Fue tal la manera en la que repentizó, que el portero rival se quedó inmovil para sacarle la anotación. Los relatos de la transmisión oficial quedaron incrédulos ante semejante anotación y dijeron “Ah, no. Golazo, golazo. El gol del torneo, señores”.

Lo espectacular que fue dicha anotación le da para ser candidato desde ya al Premio Puskás, que se le otorga a las mejores anotaciones a lo largo del mundo y solo ha ganado James Rodríguez para Colombia.

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De su obra habló el autor apenas el partido acabó. Borja valoró más haya de lo espectacular, que les sirvió para ponerse en partido a menos de 20′ del final: “Fue un bonito gol y nos ayudó a asumir la energía que necesitábamos”.

Sobre el equipo del que ahora es parte, reconoció los valores que tienen para luchar: “El América es esto, la entrega y el sacrificio, mostramos una rebeldía que los equipos siempre necesitan”.

Encontrando su lugar en el mundo

El ‘Colibrí’ voló antes de llegar al América de México por varios clubes en el mundo pero no logró establecerse como el delantero que se dio a conocer en Atlético Nacional hacia 2016 cuando tuvo su mejor época.

Estuvo en Gremio de Brasil, luego en River Plate donde su trasegar fue de ‘amores y odios’ y de forma apurada pasó a Al Wasl de Emiratos Árabes donde no duró mucho tiempo.

Miguel Borja, delantero del Club América de México. Foto: Instagram @clubamerica

Para agosto apareció el elenco amarillo en suelo manito para contratarlo y, finalmente, allí se ha ido estableciendo llegando ya a anotar tres goles en sus últimos dos partidos desde que debutó.

De a poco se va ganando la hinchada, pero también la confianza de su entrenador para llegar a ser el delantero titular de un conjunto en el que compite con Henry Martin.

Salido del plano de Selección Colombia

Para Néstor Lorenzo el apellido de Borja no es desconocido. En la Copa América de 2024 donde Colombia fue subcampeón, Miguel Ángel hizo parte de dicha nómina que enfrentó en la final a Argentina.

Yerry Mina, exdefensor de la Selección Colombia, junto a Miguel Ángel Borja Foto: Getty Images

Después de ello, para el Mundial 2026 al no cumplir con los estándares de la Tricolor se quedó por fuera de la prelista y lista final. El mismo delantero aceptó no pasar por su mejor momento.

Ahora que está recuperando nivel, con 33 años aún podría llegar a ser considerado en llamado futuros en medio de la renovación del equipo nacional.