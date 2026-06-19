El futbolista Miguel Ángel Borja anunció que votará por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo 21 de junio.

Cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

“Quiero decirles que este domingo nos jugamos la final más importante de nuestra historia. Vamos todos a apoyar la selección del Tigre, es ahora o nunca”, expresó Borja.

Otras personalidades como Jessica Cediel, Pipe Bueno y artistas de la música popular se han sumado a la campaña del candidato presidencial.