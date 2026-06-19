El futbolista Miguel Ángel Borja anunció que votará por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo 21 de junio.
“Quiero decirles que este domingo nos jugamos la final más importante de nuestra historia. Vamos todos a apoyar la selección del Tigre, es ahora o nunca”, expresó Borja.
¡Gracias por tu respaldo Borja!— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) June 19, 2026
Es ahora o nunca colombianos, a darla toda este 21 de junio: Vota por la Patria Milagro.
Firme por la Patria. 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/QxQcsvtYD3
Otras personalidades como Jessica Cediel, Pipe Bueno y artistas de la música popular se han sumado a la campaña del candidato presidencial.