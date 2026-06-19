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Miguel Ángel Borja anuncia su voto por Abelardo De La Espriella: “Vamos todos a apoyar la selección del Tigre”

El delantero aseguró que Colombia se juega la final más importante.

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Redacción Confidenciales
19 de junio de 2026 a las 4:22 p. m.
Miguel Ángel Borja hizo oficial su respaldo a Abelardo De La Espriella.
Miguel Ángel Borja hizo oficial su respaldo a Abelardo De La Espriella. Foto: Tomado de X @DELAESPRIELLAE y SEMANA

El futbolista Miguel Ángel Borja anunció que votará por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo 21 de junio.

Los cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espriella.
Cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

“Quiero decirles que este domingo nos jugamos la final más importante de nuestra historia. Vamos todos a apoyar la selección del Tigre, es ahora o nunca”, expresó Borja.

Otras personalidades como Jessica Cediel, Pipe Bueno y artistas de la música popular se han sumado a la campaña del candidato presidencial.