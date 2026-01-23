Confirmado el cambio de último momento en la carrera de Miguel Borja: tiene nuevo club y es lejos de México

La novela sobre el futuro de Miguel Ángel Borja llegó a su fin. Este viernes, 2 de enero de 2026, el equipo Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos confirmó al delantero colombiano como su nuevo refuerzo. A pesar de haber sonado para Cruz Azul de México, la operación se cayó.

Se sabía desde el pasado jueves 22 de enero que Miguel Ángel Borja ya no iba a ser inscrito por Cruz Azul. Eso a pesar de que el cuadro de Ciudad de México vendría haciendo todos los esfuerzos posibles para lograrlo; pero todo apunta a que al colombiano se le acabó la paciencia.

Desde principios de este 2026, la prensa mexicana reportó que Miguel Ángel Borja ya estaba haciendo trabajos competitivos con Cruz Azul. Se trataba de uno de los fichajes que más estaba generando expectativa en ese país.

“Miguel Ángel Borja (32) le informó a Cruz Azul que no esperará más su inscripción y que se irá. El colombiano se cansó de las promesas incumplidas y espera analizar ofertas”, reveló el periodista Felipe Sierra el pasado jueves.

Historia de Miguel Ángel Borja en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram - @miguelaborja23

Miguel Ángel Borja revela por qué no llegó a Cruz Azul

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada”, arrancó afirmando Miguel Borja en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada”.

Finalmente, sentenció: “Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”.

Miguel Ángel Borja, nuevo jugador del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos

El delantero, avaluado en 2 millones de euros según el portal web Transfermarkt, empieza su aventura en una de las ligas más exóticas del mundo. Lo hace luego de su último paso por River Plate de Argentina, donde fue bastante criticado en el tramo final que disputó allí.

Miguel Borja en su último paso por River Plate. Foto: NurPhoto via Getty Images

Es un paso más en su carrera, rica en palmarés y trayectoria. La adornan clubes como Palmeiras, Junior, Atlético Nacional, Gremio, Livorno y otro par más. Tiene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en sus vitrinas, además de haber integrado la Selección Colombia.