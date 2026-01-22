Deportes

Revelan drástico ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul: anticipan giro en su futuro y hay dudas

¿Se agotó la paciencia de Miguel Ángel Borja? Al menos así lo revela la prensa deportiva nacional.

Redacción Deportes
22 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul ante la inquietud de la inscripción en México. Hay polémica.
Ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul ante la inquietud de la inscripción en México. Hay polémica. Foto: Getty Images y escudo oficial Cruz Azul.

El futuro de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de 32 años, es un misterio a día de hoy, jueves 22 de enero de 2026. Reporta la prensa deportiva nacional que el futbolista tomó una drástica decisión debido a un par de actuaciones del Cruz Azul de México.

Cabe recordar que a lo largo de las últimas semanas, Miguel Borja ha estado en Ciudad de México, entrenando con Cruz Azul y esperando la firma definitiva del contrato. Sin embargo, parece haber un giro radical en el tema.

Miguel Borja of River Plate plays during the match between River Plate and Godoy Cruz at Estadio Mas Monumental in Buenos Aires, Argentina, on August 27. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images)
El último club de Miguel Borja fue River Plate de Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Miguel Ángel Borja se cansó de las promesas incumplidas”

En la tarde de este jueves, el periodista Felipe Sierra informó en su cuenta de X que Miguel Ángel Borja no seguirá esperando a que Cruz Azul lo inscriba. Eso quiere decir que espera encontrar otras opciones en las semanas venideras.

“Miguel Ángel Borja (32) le informó a Cruz Azul que no esperará más su inscripción y que se irá. El colombiano se cansó de las promesas incumplidas y espera analizar ofertas”, reveló Sierra textualmente.

La expectativa es total, pues Miguel Borja es uno de los delanteros colombianos que más despierta atención de la prensa, los equipos y la afición. Además, durante un tiempo, fue tenido en cuenta por el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, aunque después dejó de ser llamado.

Miguel Borja aún vale 2 millones de euros, según Transfermarkt

La web Transfermarkt, especializada en los valores del mundo del fútbol, señala que Miguel Ángel Borja aún tiene un costo en el mercado de 2 millones de euros. Esto a pesar de no tener equipo fijo para 2026.

Cabe recordar que ningún club deberá pagar esa cantidad por Borja, pues el colombiano es agente libre luego de terminar contrato con River Plate en diciembre de 2025. Sus últimos meses en el millonario no fueron del agrado de muchos hinchas.

Además de River, Borja ha pasado por equipos como Junior de Barranquilla, Palmeiras, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y otro par más. Había alta expectativa por su llegada a Cruz Azul, siendo esta su primera experiencia en México, pero todo apunta a que no hay marcha atrás.

Miguel Ángel Borja cuando defendía los colores de Atlético Nacional.
Miguel Ángel Borja cuando defendía los colores de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

“Por ahora, Cruz Azul trabaja a marchas forzadas para destrabar la negociación con Houston Dynamo para liberar la plaza de No Formado en México, lo que ayudaría al registro de Miguel Borja, en caso de llegar a un acuerdo de nueva cuenta, o de otro elemento extranjero que La Máquina busque como refuerzo para lo que resta del Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup”, cuenta ESPN México.

