Junior de Barranquilla está a horas de jugar una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano. Su rival será Atlético Nacional, otro elenco de pergaminos en el rentado local que añora esa estrella de mitad de año.

Este martes, 2 de junio, se celebrará el primer partido de la gran final con la localía a favor de los rojiblancos. A los pocos días (8 de junio), la vuelta se dará en el Atanasio Girardot de Medellín donde todo quedará sentenciado.

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Durante la previa de dicha cita tan importante para la historia de Junior, Win Sports tuvo la chance de hablar con el máximo accionista del club, Fuad Char.

Este directivo fue bastante amplio en sus respuestas, al punto que reveló que anhela repatriar a dos exquisitos jugadores para el futuro cercano. Se trata de Juan Fernando Quintero y de Miguel Ángel Borja.

“Me gustaría”

En la charla con el medio citado, el dueño de los dineros en Junior no tuvo tapujo alguno para afirmar: “Borja sería el 9 que necesito”.

Adicional a esto, reveló que con el 10 de River Plate tiene una gran relación para intentar una segunda etapa: “Juan Fernando Quintero quiere volver. Hablamos seguido. Él me llama y yo le contesto”.

"Yo hablo con Juan Fernando Quintero, él quiere volver en algún momento. A Miguel Ángel Borja me gustaría traerlo, ese sería el 9 que necesito": Fuad Char, máximo accionista de Junior. ⚽🤩🔥



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Juanfer Quintero en su primer paso por Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

Sobre otros negocios que están avanzando, hizo referencia a la continuidad del entrenador Alfredo Arias: “Lo del técnico Arías es solo de palabra, la idea es tenerlo el próximo año”.

La planificación ambiciosa de Char es por qué aspira a llenar el nuevo Metropolitano una vez se complete su renovación: “Quiero meter 60.000 en el Estadio, para eso tengo que tener un equipo espectacular”.

Rajó de James y se lamentó por Díaz

Una frustada contratación de Junior de Barranquilla hace unos meses nada más fue la de James Rodríguez. Al parecer, a los Char ese negocio que no prosperó por la poca disposición del 10 los sigue llenando de ira.

“A mí me dio una piedra grande ir Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la Selección? A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene”, le tiró el volante nacional.

Fuad Char intentó llevar a James Rodríguez al Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images // X @JuniorClubSA

Además de eso, entre chiste y chanza, pero también con algo de rabia por lo sucedido, calificó a James como “flojo de mierda”.

Por su parte, sobre Luis Díaz tuvo una apreciación, pero esta sí fue favorable. El dirigente aseguró que de saber que Lucho iba a explotar de esa manera en Europa, lo habría vendido más caro a Porto de Portugal años atrás.

“Nosotros no sabíamos lo que teníamos con Luis Fernando Díaz, él es una cosa fuera de serie, era para venderlo en 30-40 millones en su momento”, se recriminó Char.