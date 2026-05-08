El líder de Cambio Radical Fuad Char emitió un comunicado en el que lamenta la muerte de su compañero de partido, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La misiva fue firmada también por los integrantes de su familia y los miembros de la colectividad en el Atlántico, quienes enviaron un mensaje de condolencias a los seres queridos del exvicepresidente.

“Durante muchos años estuvo al servicio de Colombia; desde donde puso toda su experiencia y conocimiento a disposición del país y sus regiones. Hoy despedimos a un gran líder, quien con su amplia capacidad de trabajo le deja a Colombia un legado imborrable”, escribió Char.

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En ese comunicado agregó que “las instituciones del país, el Congreso, nuestro partido y todos sus simpatizantes reconocemos el gran aporte de Germán Vargas Lleras a la historia política reciente de este país”.

La familia Char y los integrantes del partido en el Atlántico puntualizaron que recordarán a Vargas Lleras como “un gran ejecutor, un trabajador incansable y por su liderazgo en el desarrollo de los proyectos más ambiciosos en favor de la gente necesitada de Colombia”.