Abelardo de la Espriella, con 43 por ciento de probabilidad de ser presidente, según la plataforma de apuestas Kalshi; Iván Cepeda registra 41 por ciento

La plataforma de predicciones y apuestas electorales Kalshi ubicó al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella como el aspirante con mayor probabilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales en Colombia, con un 43 por ciento de opción de triunfo.
En la medición publicada en el apartado de elecciones internacionales de la plataforma, el senador Iván Cepeda Castro aparece muy cerca, con un 41 por ciento, mientras que la senadora Paloma Valencia figura con un 22 por ciento.
La información compartida en la plataforma de Kalshi muestra además el comportamiento de las probabilidades a lo largo de los últimos movimientos del mercado de apuestas, en el que De la Espriella y Cepeda se disputan el primer lugar, mientras Valencia registra variaciones más pronunciadas en las últimas jornadas.
Kalshi es una plataforma estadounidense regulada de mercados de predicción, en la que usuarios realizan apuestas sobre distintos eventos políticos, económicos y deportivos.
En este caso, el mercado abierto corresponde a la pregunta sobre quién ganará la próxima elección presidencial en Colombia.
Aunque este tipo de plataformas no corresponde a encuestas tradicionales ni reemplaza mediciones electorales oficiales, sí refleja expectativas y movimientos de quienes participan económicamente en los mercados de predicción.