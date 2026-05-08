Abelardo de la Espriella, con 43 por ciento de probabilidad de ser presidente, según la plataforma de apuestas Kalshi; Iván Cepeda registra 41 por ciento

La plataforma de predicciones y apuestas electorales Kalshi ubicó al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella como el aspirante con mayor probabilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales en Colombia, con un 43 por ciento de opción de triunfo.

Abelardo de la Espriella (63 %) y Paloma Valencia (28 %): así están las apuestas en Polymarket sobre quién pasará a la segunda vuelta

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En la medición publicada en el apartado de elecciones internacionales de la plataforma, el senador Iván Cepeda Castro aparece muy cerca, con un 41 por ciento, mientras que la senadora Paloma Valencia figura con un 22 por ciento.

La información compartida en la plataforma de Kalshi muestra además el comportamiento de las probabilidades a lo largo de los últimos movimientos del mercado de apuestas, en el que De la Espriella y Cepeda se disputan el primer lugar, mientras Valencia registra variaciones más pronunciadas en las últimas jornadas.

Abelardo de la Espriella asegura que sí firmaría la extradición de Petro si, siendo presidente, lo solicitan

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales Foto: Semana

Kalshi es una plataforma estadounidense regulada de mercados de predicción, en la que usuarios realizan apuestas sobre distintos eventos políticos, económicos y deportivos.

En este caso, el mercado abierto corresponde a la pregunta sobre quién ganará la próxima elección presidencial en Colombia.

Aunque este tipo de plataformas no corresponde a encuestas tradicionales ni reemplaza mediciones electorales oficiales, sí refleja expectativas y movimientos de quienes participan económicamente en los mercados de predicción.