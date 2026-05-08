Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo que sirve para que los usuarios apuesten sobre la probabilidad de eventos futuros, presenta una foto de lo que sus usuarios creen que sería la escena más probable en una segunda vuelta en Colombia.

Abelardo de la Espriella, disparado en Polymarket; prácticamente, está en empate con Iván Cepeda en la carrera por la Presidencia

Abelardo de la Espriella, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, pasaría a esa segunda ronda contra Iván Cepeda.

Estas son las apuestas sobre quiénes pasarían a segunda vuelta en las presidenciales en Colombia, según Polymarket. Foto: Imagen tomada de Polymarket

Las cifras en ese mercado de apuestas sobre quién estaría en el segundo lugar en votación el próximo 31 de mayo son las siguientes:

—Abelardo de la Espriella, 63 %.

—Paloma Valencia, 28 %.

La plataforma también tiene medido quién sería el ganador de la primera vuelta. Y, en esa pregunta, los datos son los siguientes:

— Iván Cepeda, 90 %.

— Abelardo de la Espriella, 10 %.

— Paloma Valencia, 1 %.

¿Iván Cepeda Castro ganará la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas de 2026?

Sí 90% · No 11%

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La carrera por la presidencia de Colombia entra en su recta final de cara a la primera vuelta. La última encuesta de AtlasIntel para SEMANA muestra la fotografía de la competencia a pocas semanas de que se den las votaciones.

Según los resultados, Cepeda tendría el 38 % de los votos, Abelardo de la Espriella llegaría al 29,9 % y Paloma Valencia registraría el 21,2 %. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.

A 30 días de la hora de la verdad: así está la carrera por la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Luego están Sergio Fajardo (4,2 %), Claudia López (1,9 %), Roy Barreras (0,9 %), Luis Gilberto Murillo (0,7 %), Sondra Macollins (0,3 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Carlos Caicedo (0,1 %), Santiago Botero (0,1 %) y el voto en blanco (2 %).

La encuesta también arroja datos sobre la segunda vuelta y asegura que a ninguno de los candidatos le alcanza para tener la mitad más uno de los votos este 31 de mayo y llevarse de manera automática la victoria.

La medición contempla varios escenarios y en varios perdería el candidato de izquierda. En el caso de que Iván Cepeda se enfrente con Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico tendría el 42 % de los votos, y el candidato de Defensores de la Patria llegaría al 47,8 %.

Por su parte, si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el primero tendría el 40,6 % de los votos, y la candidata del Centro Democrático llegaría a 49,1 %.

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, el primero tendría el 37,9 % de los votos, y Fajardo llegaría al 39,8 %.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 25 y el 29 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).