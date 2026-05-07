Petro arremete contra propuesta de bonos escolares de Paloma Valencia y defiende expansión de la educación pública

El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un cruce de mensajes en redes sociales con la candidata Paloma Valencia, esta vez por cuenta de la educación pública y la propuesta de implementar bonos escolares para financiar matrículas en colegios privados.

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La controversia comenzó luego de que Petro cuestionara el modelo de subsidios a instituciones privadas y defendiera la ampliación de cupos en universidades públicas impulsada durante su gobierno.

“La peor educación de Colombia es la privada en los barrios populares”, escribió el mandatario, al asegurar que algunos colegios privados beneficiados con recursos públicos “pertenecen muchos a politiqueros”.

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Vicky Dávila entrevista a Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En el mismo mensaje, el jefe de Estado sostuvo que la calidad promedio de las universidades públicas supera actualmente a la de las privadas, citando los resultados de las pruebas Ecaes.

Además, Petro defendió la política de gratuidad y ampliación de cobertura en educación superior pública. “Abrimos nuevos cupos en universidad pública y gratuita para 400.000 nuevos estudiantes”, afirmó Petro, señalando que programas como Ser Pilo Paga no habrían beneficiado “ni a la décima parte” de esa cifra.

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La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, le respondió al presidente Gustavo Petro tras mencionarla en un discurso en Medellín. Foto: Colprensa/Captura de pantalla

El mandatario también criticó a sectores de oposición al afirmar que “les importan más las bombas que los libros”.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Valencia, quien acusó al presidente de faltar a la verdad y de intervenir en política. “Presidente, cada vez es más difícil cogerlo a usted en una verdad. Mentira tras mentira”, escribió la congresista del Centro Democrático.

La senadora defendió la libertad de elección en educación y aseguró que los niños “tienen derecho a educación de calidad” sin importar el nivel de ingresos de sus familias. También cuestionó que Petro, según dijo, esté “dedicado a elegir a Cepeda”, en referencia al escenario electoral de 2026.

La candidata presidencial Paloma Valencia presentó propuestas de cara a las próximas elecciones. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

Horas después, Petro volvió a pronunciarse y afirmó que la propuesta de bonos escolares promovida por Valencia representa “la privatización de la educación pública”.

El presidente insistió en que fortalecer las universidades estatales permitió ampliar el acceso a la educación superior con mayores niveles de cobertura que los esquemas de becas dirigidos a instituciones privadas.