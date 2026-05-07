Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía de Luz Adriana Camargo: “Persigue a un Gobierno por política”

No pasó desapercibida para el presidente de la República, Gustavo Petro, una diligencia judicial que se llevó a cabo dentro del caso de corrupción de su Gobierno en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fue por la audiencia que se realizó en el proceso que se sigue contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; la exfuncionaria de la administración Petro denunció que la Fiscalía la presionó para que declarara contra ministros del actual Gobierno.

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“Y como se lo dije un día al coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: ‘Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”, afirmó Ortiz.

Ante esa situación, se pronunció el presidente Petro por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, lanzando una fuerte pulla contra la Fiscalía de Luz Adriana Camargo: “Una Fiscalía que persigue a un Gobierno por política, tal como lo había denunciado. Meten a la cárcel si no denuncian ministros”.

Pero en otro de los apartes de la diligencia, Sandra Ortiz expresó: “Y si yo hoy estoy en esta situación, pues lo digo directa y abiertamente: es por un tema político. Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”.

No obstante, en el desarrollo de ese caso de corrupción en la UNGRD, han hablado otros implicados; fue el caso del exministro del Interior Luis Fernando Velasco: “Olmedo (haciendo referencia al exdirector de la UNGRD), un dirigente de la izquierda de este país, llegó a la dirección de la UNGRD, y a decir verdad, nunca debió llegar ahí. Señora magistrada, a (la) Presidencia le advirtieron en comunicación que se consiguen medios abiertos que contra él se le ha pedido una investigación penal por defraudar a su socio en una empresa en su tierra”.

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“Las mañas de este señor (en referencia a Olmedo López), al parecer, no eran nuevas. Yo no traje a Olmedo (López) al Gobierno ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la Presidencia porque allá sí lo conocían”, expresó en ese momento Velasco.