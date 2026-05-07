La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció el comité promotor del referendo, presentado por los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, que, a su vez, representan la iniciativa impulsada por la campaña de Sergio Fajardo.

En concreto, se trata de frenar las supuestas intenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro de cambiar la Constitución. Petro prometió en campaña no pretender cambiar la Carta Magna, pero ya como jefe de Estado ha hablado del “poder constituyente” y ha acuñado diversos términos para justificar que sí quiere cambiarla.

Revelan el “truquito” detrás de la supuesta indiferencia de Iván Cepeda por una constituyente

El abogado Mauricio Pava habló con El Debate, de SEMANA. Tras ser reconocido su comité para velar por mantener la Constitución de 1991 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue consultado respecto a las posibilidades de que el presidente, Gustavo Petro, vuelva al poder si logra cambiar la Carta Magna.

Vea la entrevista completa con el abogado Mauricio Pava:

Hay un sector del país que cree que detrás de la Constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro puede esconderse un interés para revivir la figura de la reelección, permitir que Gustavo Petro pueda volver a la Casa de Nariño, que haya reelección indefinida en Colombia y demás fines no manifiestos públicamente.

“Una constituyente, una asamblea constituyente puede decidir cualquiera. Cualquier alternativa. Y hay voceros del Pacto, una vocera muy importante del Pacto, que es Isabel Zuleta; pues se ha planteado constantemente la posibilidad de una reelección. Por eso es tan riesgosa una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente es una especie de caja de Pandora donde sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina”, aseguró el abogado Mauricio Pava.

“Yo creo que la reelección fue una figura disruptiva en nuestro esquema constitucional porque ahí se vieron aporreados los pesos y los contrapesos que habían sido diseñados en la Constitución del 91. Yo soy no reelección”, puntualizó al respecto.

Este 7 de mayo, la Registraduría señaló que tal comité se presentó con la normativa correspondiente. “Declarar que la solicitud para el referendo constitucional probatorio denominada por el comité promotor: ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2034′ cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, cuyo articulado propuesto de conformidad con la solicitud”, dice el documento.

El comité promotor está integrado por Pava, Bueno, Fajardo, Edna Bonilla, Federico José Restrepo, Martín Rivera y Daniel Felipe Vega.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años. Por ley, en 2030 debe asumir un nuevo jefe de Estado, mas no un expresidente de Colombia.