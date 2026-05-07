Registraduría reconoce el comité promotor del referendo que busca frenar la constituyente de Gustavo Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció el comité promotor del referendo presentado por los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, que representan esta iniciativa impulsada por la campaña de Sergio Fajardo.

A la Constituyente de Petro le sale contraparte: este es el referendo con el que buscan atajarla y blindar la Constitución hasta 2034

“Declarar que la solicitud para le referendo constitucional probatorio denominada por el comité promotor: ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026 - 2034′ cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, cuyo articulado propuesto de conformidad con la solicitud", dice el documento.

El comité promotor está integrado por Pava, Bueno, Fajardo, Edna Bonilla, Federico José Restrepo, Martín Rivera y Daniel Felipe Vega.

“El país está demasiado polarizado. No es conveniente impulsar una asamblea nacional constituyente desde un gobierno; por el contrario, lo que se debe hacer es un gran diálogo nacional y no es el momento para realizarlo. Estamos defendiendo la Constitución y la institucionalidad del país”, afirmó Bueno sobre esa iniciativa.

La idea es hacerle frente a la propuesta de Petro y blindar la Constitución para que no pueda ser reformada durante los dos próximos gobiernos, es decir, hasta 2034, bajo el nombre “Fajarse la Constitución al corazón”.