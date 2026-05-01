A la Constituyente de Petro le sale contraparte: este es el referendo con el que buscan atajarla y blindar la Constitución hasta 2034

La idea de una asamblea nacional constituyente, promovida por el presidente Gustavo Petro y recogida en ocasiones por el candidato que representa el continuismo del Gobierno, Iván Cepeda, ha generado alerta en distintos sectores. El primero de mayo, el mandatario volvió a agitar esas banderas en plaza pública, durante la convocatoria que él mismo denominó la “consulta popular”.

Ante ese panorama, los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, representando a la campaña de Sergio Fajardo, están liderando un referendo para hacerle frente a esa idea y blindar la Constitución para que no pueda ser reformada durante los dos próximos gobiernos, es decir, hasta 2034, bajo el nombre “Fajarse la Constitución al corazón”.

Mauricio Pava es uno de los abogados que lleva el proyecto para blindar la Constitución. Foto: LESLY SÁNCHEZ

Según le explicaron a SEMANA los abogados, se trata de un propósito que va más allá de la campaña de 2026. “No es conveniente que en este momento propongamos una asamblea nacional constituyente”, aseguró Pava.

Los abogados dijeron que hablar de una nueva Constitución en los momentos de turbulencia política y polarización que vive el país podría llevar a más caos, a diferencia de lo que fue el consenso logrado en 1991 entre distintos sectores políticos liderados por Álvaro Gómez Hurtado, representante del ala conservadora; Horacio Serpa, de los liberales, y Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, que acababan de firmar la paz.

“El país está demasiado polarizado. No es conveniente impulsar una asamblea nacional constituyente desde un gobierno; por el contrario, lo que se debe hacer es un gran diálogo nacional y no es el momento para realizarlo. Estamos defendiendo la Constitución y la institucionalidad del país”, dijo el abogado Sergio Bueno.

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Para inscribir el comité del referendo se necesitan algo más de 200.000 firmas, que representan el 0,5 por ciento del censo electoral actual, que para 2026 es de 41.569.977 personas. Los primeros apoyos están siendo recogidos en la página web fajarselaconstitucion.com.

Deberán recoger algo más de 2,7 millones de firmas, es decir, un poco más del 5 por ciento del censo electoral, para poder blindar la Constitución y evitar constituyentes. Foto: Cuenta de X Gustavo Petro

Si logran obtener ese respaldo, el Congreso deberá aprobar la pregunta que se les hará a los colombianos, previa revisión de la Corte Constitucional. Esta estaría relacionada con si están o no de acuerdo en incluir un artículo transitorio que blinde la Constitución hasta ese año.

Durante los siguientes seis meses deberán recoger algo más de 2,7 millones de firmas, es decir, un poco más del 5 por ciento del censo electoral, para que esa idea se haga realidad.

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Si llega a ser aprobado el referendo, se incluiría ese artículo transitorio en la Constitución, que es lo que en otros países se conoce como “cláusulas pétreas” o “candado”, que significa que la mayoría de la nación decidió que la carta magna no debe ser reformada hasta determinado tiempo; en este caso, 2034.

Los abogados explicaron que eso no impide que el Congreso siga tramitando leyes que reformen la Constitución, pero bloquearía la posibilidad de que se convoque a una asamblea nacional constituyente durante esos años.

Desde el equipo promotor del referendo reconocen que, si prospera su idea, el país podría girar la conversación a ese proceso, especialmente cuando arranque un nuevo gobierno y pueda llevar a la unión en vez de la división.

La propuesta buscaría blindar en el Legislativo la Constitución del 1991 hasta el 2034. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La propuesta ya ha sido compartida con sectores empresariales, políticos y judiciales, y varios de ellos han expresado su respaldo. Entre quienes la acompañarían se encuentran exmagistrados y hasta expresidentes de las altas cortes.

Tras el llamado del presidente Petro a su sector para convocar a una asamblea nacional constituyente a partir del primero de mayo, y esta propuesta que le hará frente, el país podría volcarse a la discusión de si es conveniente o no reformar la carta magna.