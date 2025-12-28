El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la polémica por la Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo desde el Gobierno y que ha desatado gran controversia en diferentes sectores políticos y sociales.

A través de su cuenta de X, el máximo mandatario aseguró que la iniciativa no se va a realizar durante época electoral, que es uno de los grandes miedos que hay dentro de la oposición.

“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses, y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República, que se elegirá en marzo”, comentó.

En el país hay una gran controversia por la iniciativa del Ejecutivo. Foto: MinTrabajo

De hecho, recordó que para esa fecha ya se tendrá el nombre de la persona que lo reemplazará en la Casa de Nariño.

En ese sentido, mencionó que de esta forma la constituyente se discutirá con el nuevo Congreso y cuando ya no hay elecciones.

“De aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después”, explicó.

Lo que busca la constituyente de Petro: un nuevo tribunal constitucional, límites al Congreso, cambios al Banco de la República y beneficios para “los violentos”

De esta manera, dejó en claro que ni la constituyente, ni su elección y tampoco sus reuniones coincidirán con los comicios.

En su publicación, además, contó algunos de los objetivos que se buscan y que ya están en el proyecto de ley presentado. “Propongo que se reúna durante tres meses, que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo”, escribió.

Dentro de los temas que se abordarán, de acuerdo con él, están las reformas sociales que “fueron bloqueadas al actual gobierno”: pensional, salud, código minero, educación, entre otras.

Asimismo, esta iniciativa buscará tener la “reforma agraria más profunda” que, según dijo, tiene como propósito proteger la producción de alimentos y que no haya campesinos sin tierra fértil.

“La asamblea constituyente podrá reorganizar las vigencias futuras sin faltar a los contratos ya firmados para priorizar el agua potable, la revitalización de las selvas, y la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el modo férreo y de la industria, la agricultura y los servicios hacia la descarbonización”, señaló.

Advierten los supuestos motivos por los que Petro quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente: “Engaño peligroso”

De la misma manera, afirmó que se buscará un nuevo ordenamiento territorial en el país y se abordará el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones.

Además, mencionó una polémica reforma a la justicia, donde únicamente no se tocará a la Corte Constitucional. “El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control”, comentó.

Petro también hizo referencia a una reforma política en el que se cambie el sistema electoral, la financiación de partidos y hasta se analice el control de software.

En la publicación, también mencionó que se tendrá como principal idea el derecho a la paz, a través de los actos legislativos para que se implemente de manera inmediata los acuerdos de paz.

“Colombia en el mundo. La Confederación de Naciones Grancolombiana. La paz en las Américas. El control real de nuestro océano de 200 millas, su investigación científica. El control real del espectro electromagnético y la órbita geoestacionaria, la prospección espacial de la Fuerza Aérea”, concluyó.