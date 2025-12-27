El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica al insistir en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que ha mantenido a lo largo de su estadía en la Casa de Nariño.

Entre otras cosas, el jefe de Estado señaló que esto lo piensa hacer si no se acaba el “bloqueo institucional” contra su Gobierno. De hecho, el Ejecutivo inscribió un comité promotor en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Por eso, varios sectores políticos y sociales han insistido en que esto no puede suceder y que se debe frenar el proceso para que la Constitución no sea cambiada.

Alejandro Gaviria, quien se convirtió en uno de los principales opositores del Gobierno, aprovechó para lanzar una nueva crítica en contra de una posible asamblea constituyente y hasta advirtió el supuesto motivo por el que Petro está buscando esto.

“La asamblea constituyente no tiene como propósito el cambio social. Es una estrategia política para quedarse en el poder”, señaló en su cuenta de X.

El exministro de Salud aseguró que con ello se quiere disponer de recursos públicos de cara a las elecciones del 2026. Por lo mismo, sostuvo que no será raro ver al mandatario y a los ministro en campaña, pese a que esto está prohibido por la ley.

Asimismo, indicó que otro de los objetivos es seguir desgastando las instituciones, nuevamente con miras a los comicios del próximo año. “Continuarán los ataques a las cortes, el Congreso y el Banco de la República”, dijo.

“Desviar la discusión de los escándalos de corrupción, el problema fiscal y la ineficacia del Gobierno”, agregó.

De la misma manera, Gaviria afirmó que el Gobierno y el jefe de Estado tienen como propósito profundizar las divisiones políticas, el enfrentamiento ideológico y la “guerra civil fría”.

Otro de los motivos detrás de esto, según comentó el exfuncionario, es afianzar la narrativa sobre una lucha que supuestamente hay entre el pueblo que el hoy presidente representa y las élites corruptas.

“El Gobierno nunca ha presentado un argumento serio sobre los supuestos obstáculos constitucionales al cambio social. Esta propuesta es un engaño, pero un engaño peligroso”, añadió el exrector de la Universidad de los Andes.