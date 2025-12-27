Política

Advierten los supuestos motivos por los que Petro quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente: “Engaño peligroso”

Un exministro del Gobierno se refirió a la idea del jefe de Estado de modificar la Constitución y lanzó varias alertas.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica al insistir en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que ha mantenido a lo largo de su estadía en la Casa de Nariño.

Entre otras cosas, el jefe de Estado señaló que esto lo piensa hacer si no se acaba el “bloqueo institucional” contra su Gobierno. De hecho, el Ejecutivo inscribió un comité promotor en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Por eso, varios sectores políticos y sociales han insistido en que esto no puede suceder y que se debe frenar el proceso para que la Constitución no sea cambiada.

Alejandro Gaviria, quien se convirtió en uno de los principales opositores del Gobierno, aprovechó para lanzar una nueva crítica en contra de una posible asamblea constituyente y hasta advirtió el supuesto motivo por el que Petro está buscando esto.

