Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Daniel Rojas había hablado sobre la decisión del Gobierno de finalizar los convenios con Colfuturo.

Alejandro Gaviria le dijo “farsante” a Daniel Rojas.
Alejandro Gaviria le dijo “farsante” a Daniel Rojas. Foto: Colprensa

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación, reaccionó en la red social X a las declaraciones del actual ministro de Educación sobre la eliminación de la intermediación en la entrega de becas para estudios en el exterior.

A través de un mensaje, Gaviria escribió: “Farsantes. Llaman intermediación a lo que no conocen. Terminarán politizando los procesos de selección”.

El pronunciamiento del exfuncionario se produjo luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, se refiriera a la decisión del Gobierno nacional de finalizar los convenios con Colfuturo.

Según explicó el jefe de la cartera, este cambio permitirá que el Gobierno otorgue las becas directamente a los estudiantes interesados en cursar estudios en el exterior.

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

De acuerdo con lo dicho por el ministro, retirar la intermediación hará más eficiente el uso de los recursos y permitirá aumentar la capacidad de financiación.

En su mensaje, Gaviria cuestionó el uso del término “intermediación” empleado por el Gobierno para referirse a estos esquemas. El exministro aseguró que se está llamando “intermediación” a formas de cooperación que, a su juicio, no se conocen. En el mismo trino, advirtió que esta decisión podría terminar politizando los procesos de selección.

Desde el Ministerio de Educación, el ministro Daniel Rojas ha señalado que retirar la intermediación con Colfuturo permitirá una entrega directa de las becas a los estudiantes que buscan estudiar en el exterior. Según sus declaraciones, esta medida tiene como propósito hacer más eficiente el uso de los recursos y ampliar la capacidad de financiación.

De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Daniel Rojas.

