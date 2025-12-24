Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación, reaccionó en la red social X a las declaraciones del actual ministro de Educación sobre la eliminación de la intermediación en la entrega de becas para estudios en el exterior.

A través de un mensaje, Gaviria escribió: “Farsantes. Llaman intermediación a lo que no conocen. Terminarán politizando los procesos de selección”.

El pronunciamiento del exfuncionario se produjo luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, se refiriera a la decisión del Gobierno nacional de finalizar los convenios con Colfuturo.

Según explicó el jefe de la cartera, este cambio permitirá que el Gobierno otorgue las becas directamente a los estudiantes interesados en cursar estudios en el exterior.

De acuerdo con lo dicho por el ministro, retirar la intermediación hará más eficiente el uso de los recursos y permitirá aumentar la capacidad de financiación.

En su mensaje, Gaviria cuestionó el uso del término “intermediación” empleado por el Gobierno para referirse a estos esquemas. El exministro aseguró que se está llamando “intermediación” a formas de cooperación que, a su juicio, no se conocen. En el mismo trino, advirtió que esta decisión podría terminar politizando los procesos de selección.

