POLÍTICA

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

¿Por qué Gustavo Petro busca generar ese nuevo ruido para su Gobierno? ¿Por qué en época electoral? ¿El déficit es la verdadera razón? Son algunas de las preguntas que se plantean varios sectores políticos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 3:16 p. m.
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro Foto: SEMANA y Presidencia, respectivamente.

Horas después de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto de emergencia económica que lo llevará a implementar nuevos impuestos y el recaudo de 16,3 billones de pesos que necesita para el cierre de su administración, crece la especulación sobre cuáles serían sus verdaderas intenciones.

Petro ha argumentado el decreto mirando con espejo retrovisor e insistiendo en que Colombia tiene un déficit económico. Señaló a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, en medio de la pandemia por covid-19, y lanzó fuertes cuestionamientos contra el Banco de la República, a quien llamó “opositor” a su Gobierno.

Gobierno Petro decretó emergencia económica.
La ANDI, Fenalco, Camacol, el Consejo Gremial y Asobares advierten riesgos jurídicos y económicos del Decreto 1390 de 2025 y piden que la Corte Constitucional actúe con rapidez. Foto: Presidencia

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien conoce como pocos a Gustavo Petro —incluso escribió un libro titulado La explosión controlada—, afirmó que el decreto de emergencia económica “es inconstitucional”.

“Los argumentos son contradictorios y peligrosos. El Gobierno dice que los problemas fiscales son estructurales y simultáneamente que son imprevisibles. Esto no tiene sentido”, afirmó.

Política

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Política

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Política

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

Política

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Política

Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

Política

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Política

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

Nación

En medio de la vacancia judicial, magistrados de la Corte Constitucional se reunirán por la emergencia económica

No
Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

Añadió: “Es una amenaza al orden institucional y a la democracia liberal. Expedir un decreto de emergencia con el argumento de que el Congreso no aprobó una reforma es un antecedente peligroso. Si se permite, implicaría reducir al Congreso a la irrelevancia”.

El presidente Gustavo Petro “lo sabe”, dijo Gaviria, quien explicó a renglón seguido la estrategia del jefe de Estado: “Intenta poner al país en contra de las instituciones. Está amenazando el orden institucional para hacer política. La Corte Constitucional debe tumbarlo cuanto antes”.

Petro ha insistido en argumentar su decreto al afirmar que la deuda actual en Colombia “es insostenible”.

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: NoticiasONU

A su juicio, el país enfrenta “un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Santos, pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa de creciente real de la economía; así intentó detener el crecimiento económico con una tesis falsa sobre las causas de la inflación, que en mi gobierno decreció sustancialmente”.

También habló de la deuda en el gobierno de Iván Duque y se refirió al Banco de la República, que, según Petro, “se comportó no como banca central independiente, sino como oposición”.

“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”, explicó Petro.

Según él, “no es amenaza, sino simple economía de primer semestre. El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan. Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”.

En la mañana de este martes, 23 de diciembre, los nueve magistrados de la Corte Constitucional decidirán, en medio de la vacancia judicial, si suspenden sus vacaciones para examinar el alcance de este decreto.

Mas de Política

Julián López, Gustavo Petro y Lidio García.

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Mauricio Gómez Amín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y David Luna.

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

María Fernanda Cabal, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Germán Córdoba, César Gaviria, Carlos Caicedo y Efraín Cepeda.

Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

Gran Consulta por Colombia y Pacto Amplio: las coaliciones que toman forma de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Gobierno Petro decretó emergencia económica.

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

La controversia empeoró cuando se difundieron videos de una actividad denominada “Noche Vallenata Colombiana”.

Cancillería abre investigación a Óscar Muñoz tras fiesta en Nicaragua con Carlos Ramón González, prófugo por el caso UNGRD

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

Vicky Dávila da la bienvenida a Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia: “Unidos somos más fuertes”

Noticias Destacadas