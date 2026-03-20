Alejandro Gaviria deja en evidencia las 10 mentiras que Petro dijo en una sola semana: “Es una locura”

Alejandro Gaviria lanzó un nuevo dardo al presidente Gustavo Petro y, a través de su cuenta en X, cuestionó las supuestas mentiras del jefe de Estado durante la última semana, especialmente en relación con las EPS.

“El presidente Petro miente sin pudor. Esto es una locura”, escribió el exministro de Educación.

Advierten sobre el supuesto objetivo que tendría el presidente Petro con liquidar las EPS: “Es una locura”

El también exrector de la Universidad de los Andes enumeró al menos diez aspectos en los que, según su juicio, el primer mandatario no ha sido veraz ni sincero con los colombianos.

El primero es la polémica por el supuesto bombardeo de Ecuador en Colombia, que Petro habría mencionado, según Gaviria, basándose en un artefacto encontrado que estaba oxidado y con información falsa sobre cuerpos calcinados.

De hecho, Medicina Legal explicó que, si bien hubo 14 personas que murieron calcinadas en el departamento de Nariño, esto se dio como consecuencia de incendios, mas no de un ataque aéreo.

La segunda mentira, según Gaviria, es la forma en que Petro ha insistido en el fraude electoral sin presentar una sola prueba. “Los datos muestran diferencias insustanciales y sin sesgo entre preconteo y escrutinio”, señaló.

Otra se refiere a las cifras “absurdas” que mostró sobre un supuesto aumento de dos dígitos en los ingresos de los trabajadores por rangos salariales.

Asimismo, Gaviria afirmó que el jefe de Estado no dijo la verdad al referirse a la reducción de la mortalidad infantil a la mitad y además negó la responsabilidad del gobierno en el deterioro de la salud.

Le dicen a Petro que “asuma la responsabilidad de la corrupción de su gobierno”

La sexta mentira, según el exministro, se refiere a las intervenciones de las EPS. El mandatario afirmó que los interventores venían de una lista del expresidente Iván Duque. “Él los ha cambiado a su antojo y ha nombrado a muchos sin requisitos”, señaló Gaviria.

El académico también calificó como mentira la afirmación de Petro sobre importar medicamentos, pese a que no existe un responsable directo ni un plan definido.

La octava mentira, según Gaviria, fue decir que las personas que murieron por covid-19 lo hicieron en sus casas, y la novena, mencionar que cerrará el déficit comercial exportando vehículos eléctricos.

“Afirmó, sin sustento alguno, que la reducción de la tasa de homicidios de Medellín fue resultado de la paz total”, concluyó el exministro.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Así, Alejandro Gaviria hizo una nueva crítica al presidente Petro, con quien ha tenido varios desacuerdos desde que dejó su Gobierno. Las diferencias empezaron incluso cuando aún era parte del mismo.