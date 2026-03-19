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Informe de Medicina Legal desmiente denuncia de Petro sobre bombardeo de Ecuador: SEMANA conoció detalles del documento

El documento desmiente que el número de muertos sea 27 y deja en claro que nunca se trató de un bombardeo.

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Redacción Nación
19 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
Gustavo Petro, Medicina Legal y bomba hallada en la frontera con Ecuador.
Gustavo Petro, Medicina Legal y bomba hallada en la frontera con Ecuador. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Colprensa / Foto 3: AFP

Sigue la polémica por la denuncia que realizó el presidente Gustavo Petro sobre supuestos bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia. SEMANA conoció un informe de Medicina Legal con el que se confirmaría que los cuerpos calcinados de los que habló el jefe de Estado se produjeron por cuenta de un incendio, mas no por un ataque aéreo.

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De acuerdo con el documento, se tiene conocimiento de 14 personas calcinadas, pero todo ocurrió hace varios meses y no como consecuencia de un bombardeo, sino en dos incendios diferentes.

El primero se presentó el 22 de enero de 2026 cuando las llamas aparecieron en la vereda Inda Zabaleta, del municipio de Llorente. Todo se dio hacia las 9:00 de la noche y, al parecer, se trató de un incendio de un laboratorio clandestino de cocaína.

En total, de acuerdo con el informe al que accedió SEMANA, se recuperaron 12 cuerpos de personas fallecidas y calcinadas como consecuencia de las llamas que se propagaron.

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Gustavo Petro Daniel Noboa Foto: Presidencia / AP

Medicina Legal confirmó que se trató de 12 hombres y que en ningún momento se tuvo registro de menores de edad. Además, los análisis dejaron en evidencia que no hubo otro tipo de lesiones, sino que todos murieron por las quemaduras.

El segundo caso ocurrió el 24 de enero en la vereda El Pital, en la zona rural del municipio de Mosquera, en Nariño. Dos hombres adultos murieron debido a las quemaduras que tuvieron tras un incendio, del cual no se dieron más detalles.

Como en el primer caso, los exámenes de los cuerpos no mostraron ningún otro tipo de lesiones. En total, 14 personas murieron a causa de los incendios, pero no por bombardeos.

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Esto concuerda con lo que dijo Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien señaló en diálogo con la FM que hasta el momento no se tiene un solo registro de alguna muerte en esta zona del país por un posible bombardeo.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de información de 27 personas muertas en el país. (…) En este momento no tenemos casos de bombardeo en el departamento de Nariño“, comentó.