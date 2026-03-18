Ecuador anuncia la creación de una comisión de verificación conjunta tras supuesto bombardeo en frontera con Colombia

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador publicó un comunicado en el que informa que “el Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y autoridades militares, mantuvieron el día de hoy en horas de la mañana una reunión con sus pares del Gobierno de Colombia”.

“La reunión tuvo la finalidad de intercambiar y verificar la información presentada por ambos países. Dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima en el marco del Conflicto Armado no Internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”, dice el texto.

“Por ello, por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar in situ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano”, se lee en el comunicado.

En la fotografía se observa un artefacto explosivo en el suelo de Vereda El Amarradero, departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó de “falsas” las acusaciones de su homólogo Gustavo Petro, que denunció un bombardeo a su país desde la frontera ecuatoriana, donde operan guerrillas y narcotraficantes.

Petro dijo que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe, en medio de una guerra comercial y de palabras entre ambos presidentes.

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Ecuador está “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

La semana pasada, Ecuador atacó un campo de entrenamiento de una disidencia de las Farc en la provincia fronteriza de Sucumbíos (noreste), en el marco de su política de mano de hierro contra el narco respaldada por Estados Unidos.

Bombardeo en zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Foto: Captura de pantalla

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa, cuyo país es parte del Escudo de las Américas, una alianza de 17 países del continente creada por Estados Unidos para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

“Pudo caer por rebote en Colombia”: Fuerzas Militares entregan detalles de la bomba encontrada en la frontera con Ecuador

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”, respondió el mandatario izquierdista este martes en X, en referencia a un supuesto ecuatoriano del lado colombiano.

En orillas políticas opuestas, Petro y Noboa escalan el tono en medio de la disputa arancelaria que empezó en febrero por iniciativa de Ecuador y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Hay rifirrafe entre Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que Ecuador y Colombia acudirán próximamente a “una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina” con miras “a retomar las conversaciones”.

“Estamos pidiendo a Colombia que incremente sus capacidades de control de frontera (…) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad”, insistió Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas. Esa es la condición de Ecuador para poner fin a la guerra arancelaria.