“Pudo caer por rebote en Colombia”: Fuerzas Militares entregan detalles de la bomba encontrada en la frontera con Ecuador

La polémica que surgió luego de la denuncia que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, tras conocer que una bomba de uso militar quedó en territorio colombiano, tiene una explicación física, de acuerdo con el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Bomba en la frontera con Ecuador, que generó enfrentamiento diplomático, ya fue desactivada

Según el oficial, no hay duda de que se trata de un artefacto explosivo lanzado por una aeronave militar y su ubicación en territorio colombiano, aparentemente, fue un efecto de rebote.

De acuerdo con el general, hay algunos eventos en los que municiones lanzadas de aeronaves no detonan y el impacto de la caída hace que rebote incluso por varios metros, lo que explicaría que la caída de la bomba ocurriera en territorio ecuatoriano y, por efecto físico, terminara unos metros adentro de la frontera de Colombia.

“Pero suele suceder que cuando el artefacto no detona, se mueve a algún lugar por algo que se denomina rebote; aquí es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúe su trayectoria por pura física y se meta unos metros en el territorio colombiano. Lo que se hace posteriormente es una responsabilidad que tenemos las Fuerzas Militares de Colombia, que incluye la destrucción de minas antipersonales y bombas de racimo o en este caso”, señaló el oficial.

Advirtieron desde las Fuerzas Militares que se encuentran en comunicación con sus homólogos en Ecuador y se advirtió que efectivamente estaban atacando objetivos militares en la zona de frontera, y lo que se establece es que esa bomba encontrada en territorio colombiano no hace parte de la munición que se tiene en el país.

'The New York Times' encontró la bomba que causó impase entre Noboa y Petro. Foto: AFP

“Lo que se hizo con el Ejército Nacional fue desarmar la bomba, se enterró y se detonó de manera controlada para evitar que cause daños a la comunidad; de todos modos, habrá un informe combinado, estamos en comunicación con nuestra contraparte ecuatoriana, esto es una teoría de lo que puede haber ocurrido. Este es un artefacto que pesa 250 kg más o menos, mide 1,50 y es del grueso de un poste”, advirtió el oficial.

La FAC descartó que la bomba hubiese sido trasladada por ciudadanos, pues su tamaño y peso hacen muy complejo moverla, lo que refuerza la hipótesis de un efecto rebote luego de ser lanzada desde una aeronave militar. Aun así, advierten que continúan adelantando las investigaciones para redactar un informe detallado y entregarlo al presidente de la República.