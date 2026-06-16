El millonario plan del Gobierno Petro para solucionar problema histórico de Buenaventura

Buenaventura es uno de los municipios más grandes del Valle del Cauca y cuenta con el principal puerto marítimo de Colombia, en el que se estima que se mueve aproximadamente el 53 % del comercio internacional del país. A pesar de la importancia del lugar, el acceso al agua potable ha sido una de las grandes problemáticas de la zona.

El Gobierno Nacional anunció la inversión de 274.000 millones de pesos para cerca de 11 nuevos proyectos de acueducto. La noticia fue dada a conocer por la viceministra de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, Ruth Quevedo.

Emergencia en Buenaventura: el 70% de la población no cuenta con suministro de agua

Este comunicado surge en el marco de la ruptura de una tubería madre en el municipio, lo que causó que hasta el momento el 70 % de la población no cuente con acceso al servicio de agua. Esta situación provocó que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura declarara la emergencia interna para acelerar los procesos de contratación que permitirán resolver la contingencia.

Quevedo declaró que hasta el momento se cuenta con una partida de $55.000 millones de pesos para 2026, presupuesto que también se destinó a la reparación de la tubería dañada. Asimismo, se prevé que la inversión planteada de 274.000 millones será financiada mediante vigencias futuras entre 2026 y 2029.

Se calcula que los proyectos con prioridad son la estabilización del talud de la aducción Escalerete, la reparación de la infraestructura dañada y el mejoramiento del sistema de acueducto, con el propósito de reforzar la estructura ya existente.

Según el Gobierno Nacional, estas obras beneficiarán a más de 424.000 habitantes de Buenaventura; se espera que la iniciativa quede completamente aprobada al cierre del primer semestre de este año.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina, afirmó que “con este paquete de instrumentos de política pública pasamos de atender emergencias y responder con medidas de corto plazo a construir una solución definitiva para el sistema de agua potable y saneamiento básico de Buenaventura”.

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Estas inversiones buscan mejorar la estabilidad del territorio, contemplando la rehabilitación de corredores de conducción y aducción de agua, gracias a la optimización de las redes matrices, además de brindar soluciones para el tratamiento de aguas residuales.

Según el comunicado oficial, la meta es “reducir brechas históricas en el acceso a servicios básicos en el litoral Pacífico“, lo que permite que estos proyectos mejoren las condiciones de vida de las comunidades y los territorios, garantizando el acceso seguro al agua potable, lo que permitirá atraer mayores oportunidades de desarrollo.