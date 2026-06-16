ELN deja en libertad a los policías Yordin Fabián Pérez y Franki Esley Hoyos tras once meses de cautiverio

La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN confirmó este martes la liberación del patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y del subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, integrantes de la Policía Nacional que permanecían secuestrados por esa guerrilla desde el 20 de julio de 2025 en el departamento de Arauca.

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La noticia fue anunciada por la delegación guerrillera a través de un comunicado en el que informó que los dos uniformados recuperaron su libertad luego de permanecer varios meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. La liberación se produjo después de múltiples gestiones adelantadas por diferentes actores humanitarios y por la mesa de diálogos, que durante el último año insistió en la necesidad de que los policías fueran entregados sin condiciones.

Horas antes, el Frente de Guerra Oriental había divulgado un comunicado titulado Pena cumplida, en el que anunció que dejaría en libertad a los dos agentes de la Dijín, argumentando que estos ya habían cumplido la sanción impuesta por la organización armada tras un denominado “juicio revolucionario”. En ese documento, la estructura guerrillera informó que los uniformados serían entregados a una comisión humanitaria y posteriormente a sus familiares.

Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en zona rural de Arauca. Meses después, el ELN aseguró haberlos sometido a un proceso interno y anunció una condena de 36 meses de cautiverio por supuestas labores de inteligencia y espionaje, una decisión que fue rechazada por el Gobierno nacional, al considerar que se trataba de un secuestro ilegal y una grave violación al derecho internacional humanitario.

Durante el tiempo que permanecieron retenidos, la Delegación de Paz del Gobierno sostuvo contactos con la guerrilla, organismos internacionales, la Iglesia Católica y otros actores con el propósito de lograr la liberación de los uniformados. En varias oportunidades, el equipo negociador solicitó al ELN un gesto humanitario que permitiera poner fin al cautiverio de los policías y de otros funcionarios estatales que permanecían en poder de esa organización armada.

La Delegación del Gobierno destacó el regreso de los uniformados a la libertad y reiteró la necesidad de avanzar en acciones humanitarias que contribuyan a la protección de la población civil y al respeto de los derechos fundamentales.