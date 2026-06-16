“No les vamos a agradecer”: director de la Policía lanzó duro mensaje al ELN, en medio de liberación de uniformados secuestrados

El director de la Policía, el general William Rincón, lanzó un duro mensaje a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que anunció la liberación de dos policías que se encuentran secuestrados.

Los dos uniformados que están en proceso de liberación son Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez, quienes cumplen más de un año secuestrados.

El general Rincón dijo que no le agradecerán a la guerrilla por la liberación de los uniformados y que, por el contrario, deberían liberar a las otras personas que tienen en cautiverio.

“Nosotros no estamos de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el secuestro. Lo repudiamos como Policía y como colombianos. Exigimos que los deben liberar; por supuesto, no les vamos a agradecer, solamente queremos que los liberen”, dijo el general Rincón a la guerrilla.

El director de la Policía también explicó que “el ELN dio un anuncio a través de una información de una liberación de nuestros policías de la Dijín que fueron secuestrados el 20 de julio de 2025; este anuncio lo hace a través de la cuenta de Telegram, donde anuncia que va a dejar en libertad a dos funcionarios de la Dijín”.

ELN anuncia liberación de agentes de la Dijín de la Policía tras 13 meses de secuestro

El anuncio de la liberación

El mensaje del director de la Policía se conoció horas más tarde de que el Frente de Guerra Oriente del ELN anunciara, a través de sus canales digitales, la liberación de dos uniformados de la Dijín de la Policía Nacional que llevan más de un año secuestrados. Las víctimas son Franki Hoyos y Fabián Pérez.

Ese grupo armado ilegal publicó un comunicado confirmando la liberación de los dos uniformados, argumentó que las víctimas de secuestro habrían cumplido la “pena” que les impuso la guerrilla de forma unilateral.

A través de la cuenta que tienen a través de la plataforma Telegram, el ELN publicó el comunicado en el que anunció: “Mañana, martes 16 de junio de 2026, dejaremos en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Elsey Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza”.

Franki Esley Hoyos, subintendente. Foto: Foto: Tomada de X, video prueba de supervivencia

Sobre ese anuncio, el general William Rincón advirtió que este caso es un “acto de cobardía” que se ha venido replicando contra los servidores de la Fuerza Pública y terminó pidiéndole a esa organización armada que “cumplan con la palabra” de liberar a los secuestrados.

Así mismo indicó que de la liberación hay varias entidades informadas. “Al frente de esto está una comisión humanitaria, organismos internacionales con participación de nuestra iglesia católica”.