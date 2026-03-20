Se cumplen ocho meses del secuestro de dos policías de la Dijín en Arauca: familias piden su liberación al ELN

El sufrimiento de la guerra sigue afectando a las familias de Colombia. Hoy, viernes 20 de marzo, se cumplen ocho meses desde que dos miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional fueron secuestrados por guerrilleros del ELN.

Habla papá de uno de los dos policías secuestrados en Arauca: “Estaban en una misión de trabajo”

Las autoridades identificaron a los uniformados como el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza. Fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en la carretera que une los municipios de Tame y Arauca.

Los dos policías estaban haciendo su trabajo de seguridad para proteger a la gente cuando fueron detenidos por los ilegales. Según lo que se sabe, ambos policías estaban dedicados a investigar los homicidios de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

Hoy, las familias piden a gritos que esta guerrilla libere a sus seres queridos y que el Gobierno nacional gestione para que esto ocurra lo más pronto posible. Los seres queridos mantienen la esperanza de poder ver a los dos uniformados con vida y superar esta difícil situación que están viviendo.

Uniforme de la Policía Nacional. Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Humberto Pérez, el padre del patrullero Pérez, habló con varios medios de comunicación y contó algunos detalles sobre cómo ocurrió el secuestro.

“Mi hijo, Yordyn Pérez Mendoza, en compañía del señor Franque Esley Hoyos Murcia, quienes son miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dijín, fueron retenidos mientras se desplazaban desde Bogotá hacia Arauca, lugar donde laboran. La noche anterior (sábado 19 de julio de 2025) habían llegado a las once y media, pernoctaron en mi casa y salieron a las ocho de la mañana. En el trayecto entre Pueblo Nuevo y Panamá de Arauca fue donde, al parecer, ocurrió la retención que hoy nos tiene viviendo este penoso hecho”, explicó.

El hombre, visiblemente consternado, precisó que su hijo y su compañero de trabajo estaban en labores propias de la institución y no de permiso.

“No estaban de permiso. Ellos estaban en una misión de trabajo ordenada por su jefe inmediato. Viajaban en un carro oficial, iban de civil, pero con sus armas y dotación. Estaban cumpliendo con su deber”, dijo.

Guerrilleros del ELN. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

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El clamor de la familia de Pérez es que las autoridades intensifiquen las acciones de búsqueda para dar con los uniformados.

“Le hago un llamado a todas las entidades militares, eclesiásticas y políticas para que agoten todas las instancias posibles y logren el regreso sano y salvo de mi hijo y de su compañero. Eso es lo que más anhelamos como familia”, precisó.

Se espera que la guerrilla del ELN pueda liberar a los dos uniformados de la Dijín de la Policía que mantiene secuestrados en Arauca.