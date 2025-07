Habla papá de uno de los dos policías secuestrados en Arauca: “Estaban en una misión de trabajo”

“Mi hijo, Jordi Pérez Mendoza, en compañía del señor Franklin Slay Hoyos, quienes son miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dijín, fueron retenidos mientras se desplazaban desde Bogotá hacia Arauca, lugar donde laboran. La noche (sábado) anterior habían llegado a las once y media, pernoctaron en mi casa y salieron a las ocho de la mañana. En el trayecto entre Pueblo Nuevo y Panamá de Arauca fue donde, al parecer, ocurrió la retención que hoy nos tiene viviendo este penoso hecho”, explicó.

El hombre, visiblemente consternado, precisó que su hijo y su compañero de trabajo estaban en labores propias de la institución y no de permiso.

“Ellos debían llegar entre las dos o tres de la tarde. Como no llamaron ni se reportaron, empecé a marcarles insistentemente, pero el celular ya estaba apagado. Fue a través de una señora, que les vende comida en Arauca, que supe que no habían llegado. Entonces inicié las diligencias con la Policía Nacional, pero hasta ahora no tenemos información clara ni oficial”, señaló.