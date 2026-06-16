Alerta vial en Norte de Santander: se cierra este tramo clave ante inminente colapso

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre total de la vía La Lejía – Saravena, en Norte de Santander, producto de las intensas lluvias registradas en la zona, con el fin de iniciar las obras de recuperación de la banca y generar la transitabilidad requerida.

Las obras se llevarán a cabo en el km 25, en el sector del Puente de Monoga. Según lo reportado por la Dirección Territorial Norte de Santander de Invías y el Consorcio Vías Colombia, el sector se identificó como una zona crítica con proceso de erosión debido al gran caudal del río Chitagá.

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Los conductores que vayan a transitar por este corredor deberán tener en cuenta las siguientes rutas alternativas para facilitar la movilidad y seguridad:

Vehículos livianos: Puente Monoga – Toledo – Labateca – Puente La Cabuya.

Vehículos pesados: La Lejía - Chitagá - Málaga - Duitama - Sogamoso - Aguazul - Yopal - Hato Corozal - Tame - Fortul - Saravena.

Según los análisis técnicos, se concluyó que existe un gran riesgo de colapso de la zona, por lo que se recomendó el cierre preventivo del lugar hasta llevar a cabo las operaciones correspondientes que restablezcan la seguridad.

Esta importante restricción vial busca salvaguardar la vida de los usuarios, transportadores y habitantes de la región, quienes se han visto directamente afectados por la inestabilidad del terreno. Las autoridades correspondientes se encuentran desplegadas en el punto crítico, evaluando las soluciones estructurales que permitan estabilizar el talud afectado por la fuerza de las corrientes fluviales.

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Se estima que el cierre permanezca activo hasta que las obras se culminen, garantizando la movilidad segura. Con estas obras también se va a colocar la señalización correspondiente, además de vallas viales con la ayuda de controles realizados por la Policía de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, que apoyarán las medidas.

El Invías reiteró el llamado a la ciudadanía y a las empresas de transporte de carga para que planifiquen sus viajes con antelación, respeten las indicaciones de las autoridades en la zona y consulten de manera permanente los canales oficiales de información. La línea gratuita nacional de la entidad es 01800 519 1656 (conmutador nacional), disponible las 24 horas del día.

También se puede mantener atento a las redes sociales de Invías, donde se está publicando constantemente información en tiempo real de la movilidad.